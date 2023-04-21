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Украина в НАТО: когда это случится и что будет со страной

Украина в НАТО: когда это случится и что будет со страной - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Украина в НАТО: когда это случится и что будет со страной

Украина однозначно станет членом НАТО, но только после завершения спецоперации и в "сильно измененных границах". Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T12:15

2023-04-21T12:15

2023-04-21T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украина однозначно станет членом НАТО, но только после завершения спецоперации и в "сильно измененных границах". Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину. Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил и подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией".По мнению эксперта, расширение альянса на восток произойдет вне зависимости от того, что будет в этот момент с Украиной, поскольку "Западу нужно перетащить свою военную границу к границе России". При этом Брутер убежден, что принятие Украины в альянс может произойти только после завершения спецоперации."Во время СВО это очень опасно. Они (страны НАТО - ред.) тогда фактически включаются в военные действия. Они этого делать пока не будут. Возможно, по мере того, как будет спецоперация продолжаться, будут обсуждать этот вопрос. На данный момент ответ отрицательный. Но после - ответ однозначно положительный, и ускоренно положительный" , - считает собеседник агентства.Накануне Столтенберг находился с "необъявленным визитом" на Украине. По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, визит генсека НАТО в Киев может быть связан со скорым началом контрнаступления украинских войск. Читайте также на РИА Новости Крым:Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТОПочему Украина не вступит в НАТОУправляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

мнения, владимир брутер, нато, украина, россия, сво, политика, йенс столтенберг, безопасность