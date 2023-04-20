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Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связь - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связь
Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связь - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связь
Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев является не только своего рода политическим ответом на визит министра обороны Китая в Москву и посещение... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T16:31
2023-04-20T17:17
эксклюзивы риа новости крым
всу (вооруженные силы украины)
сво
мнения
алексей анпилогов
вооруженные силы россии
йенс столтенберг
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев является не только своего рода политическим ответом на визит министра обороны Китая в Москву и посещение президентом РФ Владимиром Путиным зоны спецоперации, но может быть связан со скорым началом контрнаступления украинских войск. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.На что рассчитывает НАТОСтолтенберг 20 апреля находится с "необъявленным визитом" на Украине, заявили в пресс-службе альянса. Подробности поездки генсека НАТО не сообщаются."Сейчас общий внешнеполитический военный фон как раз такой, я бы сказал, предоперационный. Потому что сейчас, кроме того, что уже все ждут украинского наступления, в Европе начинаются крупнейшие ежегодные учения "Defender 2023", которые, как считают многие военные аналитики, будут совмещены с началом каких-то активных действий на украинском театре боевых действий", – сказал аналитик.По словам Анпилогова, с помощью учений "Defender 2023" НАТО может маскировать действия по развертыванию штабной структуры, узлов связи и управления действиями украинских войск.Анпилогов отметил, что ударные бригады ВСУ, снабженные западной техникой и прошедшие обучение на западных полигонах, а также более мощная система управления спутниковой разведки – это "единственная надежда натовских генералов нанести внезапный обезоруживающий удар", поскольку каких-то других зримых и весомых преимуществ перед российской армией у ВСУ не прослеживается."По правилам классической военной науки ни соотношение сил сторон, ни доступные Украине технические средства для наступления недостаточны. У Киева нет ни господства в воздухе, ни перевеса в артиллерии, ни каких-то других серьезных преимуществ. Соответственно, только за счет какого-то управления в НАТО надеются переиграть наш Генеральный штаб, хотя я крайне сомневаюсь, что у них из этого что-либо получится", – считает аналитик.В целом, по мнению военного эксперта, достаточно велика вероятность того, что украинская армия может предпринять активные наступательные действия до конца апреля.Контрнаступление ВСУО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. По словам президента Владимира Путина, Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия же производит и тратит в разы больше. И любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине, добавил Путин.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Он также подчеркнул, что ситуация в регионах находится на личном контроле президента России Владимира Путина, а его визит в зону спецоперации, состоявшийся во вторник, еще больше укрепил боевой дух военных.Читайте также на РИА Новости Крым:"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление КиеваПолитолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позицииКонтрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски
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всу (вооруженные силы украины), сво, мнения, алексей анпилогов, вооруженные силы россии, йенс столтенберг, украина, нато
Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связь

Эксперт Анпилогов: визит Столтенберга в Киев связан с подготовкой контрнаступления ВСУ

16:31 20.04.2023 (обновлено: 17:17 20.04.2023)
 
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита на Украину - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев является не только своего рода политическим ответом на визит министра обороны Китая в Москву и посещение президентом РФ Владимиром Путиным зоны спецоперации, но может быть связан со скорым началом контрнаступления украинских войск. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.

На что рассчитывает НАТО

Столтенберг 20 апреля находится с "необъявленным визитом" на Украине, заявили в пресс-службе альянса. Подробности поездки генсека НАТО не сообщаются.
"Сейчас общий внешнеполитический военный фон как раз такой, я бы сказал, предоперационный. Потому что сейчас, кроме того, что уже все ждут украинского наступления, в Европе начинаются крупнейшие ежегодные учения "Defender 2023", которые, как считают многие военные аналитики, будут совмещены с началом каких-то активных действий на украинском театре боевых действий", – сказал аналитик.
По словам Анпилогова, с помощью учений "Defender 2023" НАТО может маскировать действия по развертыванию штабной структуры, узлов связи и управления действиями украинских войск.
"В этом случае визит Столтенберга в Киев – это скорее смотр украинских вооруженных сил и отчасти контроль за политическим руководством Украины для того, чтобы в последний момент не случилось никаких накладок, которые могут быть критическими для начала возможного украинского наступления", – добавил эксперт.
Анпилогов отметил, что ударные бригады ВСУ, снабженные западной техникой и прошедшие обучение на западных полигонах, а также более мощная система управления спутниковой разведки – это "единственная надежда натовских генералов нанести внезапный обезоруживающий удар", поскольку каких-то других зримых и весомых преимуществ перед российской армией у ВСУ не прослеживается.
"По правилам классической военной науки ни соотношение сил сторон, ни доступные Украине технические средства для наступления недостаточны. У Киева нет ни господства в воздухе, ни перевеса в артиллерии, ни каких-то других серьезных преимуществ. Соответственно, только за счет какого-то управления в НАТО надеются переиграть наш Генеральный штаб, хотя я крайне сомневаюсь, что у них из этого что-либо получится", – считает аналитик.
В целом, по мнению военного эксперта, достаточно велика вероятность того, что украинская армия может предпринять активные наступательные действия до конца апреля.
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Контрнаступление ВСУ

О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.
В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. По словам президента Владимира Путина, Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия же производит и тратит в разы больше. И любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине, добавил Путин.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
Он также подчеркнул, что ситуация в регионах находится на личном контроле президента России Владимира Путина, а его визит в зону спецоперации, состоявшийся во вторник, еще больше укрепил боевой дух военных.
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