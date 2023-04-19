https://crimea.ria.ru/20230419/putin-obyasnil-svoyu-poezdku-v-zonu-spetsoperatsii-1128268043.html

Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации

Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил зону специальной военной операции, чтобы не отрывать командующих от мест дислокации соответствующих... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T18:39

2023-04-19T18:39

2023-04-19T18:39

владимир путин (политик)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил зону специальной военной операции, чтобы не отрывать командующих от мест дислокации соответствующих группировок войск.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что поездка президента в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. По мнению эксперта, это "плановый, достаточно продуманный и абсолютно не связанный с какими-то конкретными событиями визит".Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в свою очередь полагает, что поездка Путина в зону СВО и в штабы группировок войск говорит о том, что российская армия готова к успешному отражению возможного контрнаступления ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомЭксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВОПутин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума

https://crimea.ria.ru/20230418/putin-posetil-shtab-gruppirovki-voysk-dnepr-na-khersonskom-napravlenii-1128228715.html

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, политика, луганская народная республика (лнр), херсонская область, новости, безопасность, вооруженные силы россии