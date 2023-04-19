Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
Путин: лично посетил зону СВО, чтобы не отрывать надолго военных от мест их дислокации
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил зону специальной военной операции, чтобы не отрывать командующих от мест дислокации соответствующих группировок войск.
"Вы наверняка знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской Народной Республике… Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует, чтоб они были на месте", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что поездка президента в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. По мнению эксперта, это "плановый, достаточно продуманный и абсолютно не связанный с какими-то конкретными событиями визит".
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в свою очередь полагает, что поездка Путина в зону СВО и в штабы группировок войск говорит о том, что российская армия готова к успешному отражению возможного контрнаступления ВСУ.
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