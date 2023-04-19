Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230419/putin-obyasnil-svoyu-poezdku-v-zonu-spetsoperatsii-1128268043.html
Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил зону специальной военной операции, чтобы не отрывать командующих от мест дислокации соответствующих... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T18:39
2023-04-19T18:39
владимир путин (политик)
сво
политика
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
новости
безопасность
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/13/1128267260_0:74:2873:1690_1920x0_80_0_0_e02a498307ab0973c18202fa728bf3ac.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил зону специальной военной операции, чтобы не отрывать командующих от мест дислокации соответствующих группировок войск.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что поездка президента в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. По мнению эксперта, это "плановый, достаточно продуманный и абсолютно не связанный с какими-то конкретными событиями визит".Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в свою очередь полагает, что поездка Путина в зону СВО и в штабы группировок войск говорит о том, что российская армия готова к успешному отражению возможного контрнаступления ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабминомЭксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВОПутин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
https://crimea.ria.ru/20230418/putin-posetil-shtab-gruppirovki-voysk-dnepr-na-khersonskom-napravlenii-1128228715.html
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/13/1128267260_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fb2737feb9ed327a5b97e275308fb14f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), сво, политика, луганская народная республика (лнр), херсонская область, новости, безопасность, вооруженные силы россии
Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации

Путин: лично посетил зону СВО, чтобы не отрывать надолго военных от мест их дислокации

18:39 19.04.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что лично посетил зону специальной военной операции, чтобы не отрывать командующих от мест дислокации соответствующих группировок войск.
"Вы наверняка знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской Народной Республике… Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует, чтоб они были на месте", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ЛНР верховный главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, а в штабе в Херсонской области – заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
Владимир Путин, архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Вчера, 07:32
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении
Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что поездка президента в штабы группировок "Днепр" и "Восток" связан со стилем руководства верховного главнокомандующего, которому важно максимально приближенно чувствовать настроения в войсках на передовой. По мнению эксперта, это "плановый, достаточно продуманный и абсолютно не связанный с какими-то конкретными событиями визит".
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный и политический эксперт Сергей Горбачев в свою очередь полагает, что поездка Путина в зону СВО и в штабы группировок войск говорит о том, что российская армия готова к успешному отражению возможного контрнаступления ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО
Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
 
Владимир Путин (политик)СВОПолитикаЛуганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьНовостиБезопасностьВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год
19:39Росгвардия проведет учения в Керчи
19:24В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России
19:08В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
18:53"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
18:39Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
18:33На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен 3:04
18:26Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР
18:19В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре
18:09В Севастополе идут учения по обороне рейда
18:02Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином
17:51Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков
17:21Путин провел совещание с правительством. Видео
16:40Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон
16:22В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе
15:35Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк 1:49
15:15С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан
14:20Уходил от погони: в Крыму наркоман получил срок за смертельное ДТП
13:52Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
13:29Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
Лента новостейМолния