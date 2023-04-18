https://crimea.ria.ru/20230418/putin-posetil-shtab-gruppirovki-voysk-dnepr-na-khersonskom-napravlenii-1128228715.html

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T07:32

2023-04-18T07:32

2023-04-18T07:57

сво

херсонская область

армия и флот

вооруженные силы россии

олег макаревич

михаил теплинский

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи", - отметили в пресс-службе."Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу (командующего ВДВ - ред.) Михаила Юрьевича (Теплинского) высказать свои соображения", - обратился президент к участникам совещания."Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный". "Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", - отметил глава государства.Также Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике. По информации пресс-службы кремля, поездки не планировались заранее.В середине марта Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, заслушав доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда военачальников.Перед этим президент посетил Мариуполь. Там он пообщался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению города и его окрестностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

https://crimea.ria.ru/20230418/putin-v-shtabe-natsionalnoy-gvardii-vostok-v-lnr-prinyal-doklady-ofitserov-1128228985.html

херсонская область

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сво, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, олег макаревич, михаил теплинский, владимир путин (политик)