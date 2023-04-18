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Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T07:32
2023-04-18T07:57
сво
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
олег макаревич
михаил теплинский
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи", - отметили в пресс-службе."Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу (командующего ВДВ - ред.) Михаила Юрьевича (Теплинского) высказать свои соображения", - обратился президент к участникам совещания."Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный". "Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", - отметил глава государства.Также Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике. По информации пресс-службы кремля, поездки не планировались заранее.В середине марта Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, заслушав доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда военачальников.Перед этим президент посетил Мариуполь. Там он пообщался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению города и его окрестностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
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сво, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, олег макаревич, михаил теплинский, владимир путин (политик)

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении

07:32 18.04.2023 (обновлено: 07:57 18.04.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Путин, архивное фото
Владимир Путин, архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других высших офицеров о ситуации на херсонском и запорожском направлениях", - говорится в сообщении.

"Президент поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи", - отметили в пресс-службе.
"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно". "Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", - отметил Путин.
"Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу (командующего ВДВ - ред.) Михаила Юрьевича (Теплинского) высказать свои соображения", - обратился президент к участникам совещания.
"Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный". "Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", - отметил глава государства.
Также Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике. По информации пресс-службы кремля, поездки не планировались заранее.
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В середине марта Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, заслушав доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Перед этим президент посетил Мариуполь. Там он пообщался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению города и его окрестностей.
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СВОХерсонская областьАрмия и флотВооруженные силы РоссииОлег МакаревичМихаил ТеплинскийВладимир Путин (политик)
 
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