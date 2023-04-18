https://crimea.ria.ru/20230418/putin-v-shtabe-natsionalnoy-gvardii-vostok-v-lnr-prinyal-doklady-ofitserov-1128228985.html

Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров

Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T07:49

2023-04-18T07:49

2023-04-18T08:05

владимир путин (политик)

луганская народная республика (лнр)

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

александр лапин

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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства.Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении >>Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

луганская народная республика (лнр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), армия и флот, вооруженные силы россии, сво, александр лапин