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Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров
Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T07:49
2023-04-18T07:49
2023-04-18T08:05
владимир путин (политик)
луганская народная республика (лнр)
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
александр лапин
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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства.Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении >>Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), армия и флот, вооруженные силы россии, сво, александр лапин
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке
07:49 18.04.2023 (обновлено: 08:05 18.04.2023)