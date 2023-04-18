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Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров
Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T07:49
2023-04-18T08:05
владимир путин (политик)
луганская народная республика (лнр)
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
александр лапин
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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля. Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства.Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
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владимир путин (политик), луганская народная республика (лнр), армия и флот, вооруженные силы россии, сво, александр лапин
Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров

Путин в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке

07:49 18.04.2023 (обновлено: 08:05 18.04.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента.
Как и во время посещения ранее штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, Путин также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы.
Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства.
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении >>
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