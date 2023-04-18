Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
Володин: приняты законы о защите россиян от незаконных решений международных структур
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел очередное совещание с членами правительства РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. У президента Владимира Путина появились дополнительные полномочия по защите России и ее граждан, в том случае, если иностранные структуры будут принимать противоправные решения или действия, которые направлены против Российской Федерации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Президент РФ наделяется дополнительными полномочиями по защите нашей страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, он уточнил, что в связи с незаконными действиями ряда международных организаций, в том числе Международного уголовного суда МУС, принят закон о введении наказание до 5 лет лишения свободы "за содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании" российских военных, добровольцев, должностных лиц органов публичной власти.
Ранее Вячеслав Володин заявлял о том, что в России следует внести изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда на территории страны, и предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.
В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.
В отношении прокурора и судей МУС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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