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Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума

Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума

У президента Владимира Путина появились дополнительные полномочия по защите России и ее граждан, в том случае, если иностранные структуры будут принимать... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T15:21

2023-04-18T15:21

2023-04-18T15:21

владимир путин (политик)

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

политика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. У президента Владимира Путина появились дополнительные полномочия по защите России и ее граждан, в том случае, если иностранные структуры будут принимать противоправные решения или действия, которые направлены против Российской Федерации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Кроме того, он уточнил, что в связи с незаконными действиями ряда международных организаций, в том числе Международного уголовного суда МУС, принят закон о введении наказание до 5 лет лишения свободы "за содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании" российских военных, добровольцев, должностных лиц органов публичной власти.Ранее Вячеслав Володин заявлял о том, что в России следует внести изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда на территории страны, и предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.В отношении прокурора и судей МУС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия – ВолодинВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – экспертВ Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, политика, россия, новости