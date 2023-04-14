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НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин
НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин - РИА Новости Крым, 14.04.2023
НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин
НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия, при этом не обращая внимания на внутренние проблемы западных стран и растущее недовольство их... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T09:09
2023-04-14T09:10
сша
нато
украина
вячеслав володин
государственная дума рф
политика
россия
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
эммануэль макрон
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия, при этом не обращая внимания на внутренние проблемы западных стран и растущее недовольство их граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Чтобы уйти от критики, Вашингтон и Брюссель объясняют жителям США и Европы, что 80% выделяемых средств остаются в их странах, отметил Володин. Более того, они заверяют людей в том, что все деньги Киев должен будет вернуть и с процентами. В то же время украинцам они говорят противоположное, обещая полную поддержку.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов ПентагонаЧерному морю никогда не бывать "морем НАТО" — ПесковВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса
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сша, нато, украина, вячеслав володин, государственная дума рф, политика, россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), эммануэль макрон, олаф шольц, оружие
НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин

Володин: НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия

09:09 14.04.2023 (обновлено: 09:10 14.04.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия, при этом не обращая внимания на внутренние проблемы западных стран и растущее недовольство их граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Жители США и Европы все меньше согласны с политикой глав своих государств, направленной на поддержку киевского режима, неодобрение которой в США достигло 43%, в Британии — 65%, в Германии — 70%, во Франции — 80%. Претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они направляют деньги на войну и содержание преступного киевского режима", - написал он в своем Telegram-канале.
Чтобы уйти от критики, Вашингтон и Брюссель объясняют жителям США и Европы, что 80% выделяемых средств остаются в их странах, отметил Володин. Более того, они заверяют людей в том, что все деньги Киев должен будет вернуть и с процентами. В то же время украинцам они говорят противоположное, обещая полную поддержку.
"Двойные стандарты и лицемерие. Совершенно очевидно, для Вашингтона и НАТО Украина — лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны. Байден, Макрон и Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, ее экономике", - заключил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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СШАНАТОУкраинаВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФПолитикаРоссияДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Эммануэль МакронОлаф ШольцОружие
 
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