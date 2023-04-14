https://crimea.ria.ru/20230414/nato-i-ssha-ispolzuyut-ukrainu-kak-poligon-dlya-ispytaniya-oruzhiya---volodin-1128168555.html

НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин

НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин - РИА Новости Крым, 14.04.2023

НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин

НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия, при этом не обращая внимания на внутренние проблемы западных стран и растущее недовольство их... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T09:09

2023-04-14T09:09

2023-04-14T09:10

сша

нато

украина

вячеслав володин

государственная дума рф

политика

россия

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

эммануэль макрон

олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия, при этом не обращая внимания на внутренние проблемы западных стран и растущее недовольство их граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Чтобы уйти от критики, Вашингтон и Брюссель объясняют жителям США и Европы, что 80% выделяемых средств остаются в их странах, отметил Володин. Более того, они заверяют людей в том, что все деньги Киев должен будет вернуть и с процентами. В то же время украинцам они говорят противоположное, обещая полную поддержку.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов ПентагонаЧерному морю никогда не бывать "морем НАТО" — ПесковВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, нато, украина, вячеслав володин, государственная дума рф, политика, россия, джозеф байден, президент сша (joseph biden), эммануэль макрон, олаф шольц, оружие