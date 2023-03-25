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Володин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Володин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ
Володин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Володин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ
В России необходимо внести изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда на территории страны, и предусмотреть... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T09:28
2023-03-25T09:54
вячеслав володин
международный уголовный суд
закон и право
россия
государственная дума рф
в мире
гаага
нидерланды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В России необходимо внести изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда на территории страны, и предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В России, подчеркнул Володин, Конституцией закреплен приоритет национального законодательства над международным, поэтому решения таких институтов как МУС, Европейский суд по правам человека и других, "используемых Вашингтоном для реализации своих интересов", не исполняются на территории страны.Кроме того, акцентировал спикер ГД, верховный главнокомандующий России должен иметь право на любые действия для защиты российских граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России.Володин также напомнил, что в 2002 году в США приняли специальный закон о защите военнослужащих, который неофициально стали называть "законом о вторжении в Гаагу". Согласно нему ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру Международного уголовного суда. Закон позволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если по решению МУС на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники или политики.17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.В отношении прокурора и судей МУС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – экспертСуд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенаторВ Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
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вячеслав володин, международный уголовный суд, закон и право, россия, государственная дума рф, в мире, гаага, нидерланды
Володин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ

Володин предложил ввести ответственность за поддержку Международного уголовного суда

09:28 25.03.2023 (обновлено: 09:54 25.03.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В России необходимо внести изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность Международного уголовного суда на территории страны, и предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В России, подчеркнул Володин, Конституцией закреплен приоритет национального законодательства над международным, поэтому решения таких институтов как МУС, Европейский суд по правам человека и других, "используемых Вашингтоном для реализации своих интересов", не исполняются на территории страны.

"Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", - написал Володин в своем Telеgram-канале.

Кроме того, акцентировал спикер ГД, верховный главнокомандующий России должен иметь право на любые действия для защиты российских граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России.
Володин также напомнил, что в 2002 году в США приняли специальный закон о защите военнослужащих, который неофициально стали называть "законом о вторжении в Гаагу". Согласно нему ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру Международного уголовного суда. Закон позволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если по решению МУС на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники или политики.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского президента арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.
В Кремле ответили, что любые подобные заявления Москва считает ничтожными и необоснованными. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данное решение Международного уголовного суда приведет к чудовищным последствиям для международного права.
В отношении прокурора и судей МУС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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Вячеслав ВолодинМеждународный уголовный судЗакон и правоРоссияГосударственная Дума РФВ миреГаагаНидерланды
 
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