https://crimea.ria.ru/20230320/sudi-iz-gaagi-stali-figurantami-ugolovnogo-dela-v-rossii-1127657627.html

Судьи из Гааги стали фигурантами уголовного дела в России

Судьи из Гааги стали фигурантами уголовного дела в России - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Судьи из Гааги стали фигурантами уголовного дела в России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T15:01

2023-03-20T15:01

2023-03-20T15:02

ск рф (следственный комитет российской федерации)

международный уголовный суд

владимир путин (политик)

мария львова-белова

в мире

закон и право

гаага

нидерланды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уголовное дело возбуждено в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, а также прокурора МУС Карима Ахмад Хана, направившего ходатайство для получения ордера на арест.В СК напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. В ведомстве подчеркнули, что в действиях прокурора МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". На судей Международного уголовного суда дело возбуждено по статьям "Заведомо незаконное заключение под стражу", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношенийСуд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенаторВ Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), международный уголовный суд, владимир путин (политик), мария львова-белова, в мире, закон и право, гаага, нидерланды