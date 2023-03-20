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Судьи из Гааги стали фигурантами уголовного дела в России
Судьи из Гааги стали фигурантами уголовного дела в России - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Судьи из Гааги стали фигурантами уголовного дела в России
Следственный комитет РФ возбудил уголовное в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T15:01
2023-03-20T15:01
2023-03-20T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уголовное дело возбуждено в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, а также прокурора МУС Карима Ахмад Хана, направившего ходатайство для получения ордера на арест.В СК напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. В ведомстве подчеркнули, что в действиях прокурора МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". На судей Международного уголовного суда дело возбуждено по статьям "Заведомо незаконное заключение под стражу", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношенийСуд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенаторВ Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
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ск рф (следственный комитет российской федерации), международный уголовный суд, владимир путин (политик), мария львова-белова, в мире, закон и право, гаага, нидерланды
Судьи из Гааги стали фигурантами уголовного дела в России
СК завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на "арест" Путина
15:01 20.03.2023 (обновлено: 15:02 20.03.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина
и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, а также прокурора МУС Карима Ахмад Хана, направившего ходатайство для получения ордера на арест.
"На основании данного ходатайства вышеназванные судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте президента Российской Федерации и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", - заявили в ведомстве.
В СК напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.
В ведомстве подчеркнули, что в действиях прокурора МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".
На судей Международного уголовного суда дело возбуждено по статьям "Заведомо незаконное заключение под стражу", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".
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