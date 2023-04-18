https://crimea.ria.ru/20230418/politolog-predskazal-novuyu-fazu-svo-v-svyazi-s-vizitom-putina-na-pozitsii-1128247394.html
Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции
Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции
Визит президента России Владимира Путина в зону спецоперации - не только большой стимул и поддержка для военнослужащих Российской армии, но и сигнал Западу о... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T17:58
2023-04-18T17:58
2023-04-18T17:58
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
политика
владимир путин (политик)
сво
мнения
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
россия
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Политолог Вадим Колесниченко о визите Путина в зону СВО
Политолог Вадим Колесниченко о визите Путина в зону СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИАНовости Крым. Визит президента России Владимира Путина в зону спецоперации - не только большой стимул и поддержка для военнослужащих Российской армии, но и сигнал Западу о том, что Россия не отдаст освобожденные территории и что в ближайшее время ситуация на фронтах перейдет в другие фазы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Сигналы Западу и Киеву"Главнокомандующий прибыл на территорию собственной страны, туда, где куется меч победы. Особенно это важно в ситуации, когда активно обсуждается некое наступление ВСУ на территорию России. Это ответ Западу, недоброжелателям. И главное - это моральная поддержка нашим воинам-освободителям. Это говорит о том, что в ближайшее время активная оборона перейдет в некие другие фазы", - убежден политолог.Он подчеркнул, что главнокомандующий Вооруженных сил России прибыл в зону боевых действий в гражданской одежде и на гражданском автомобиле, "в отличие от того, как это делает противоположная сторона - в касках, бронежилетах и на бронемашинах", и это тоже "очень эффектный " сигнал об эффективности ВС РФ.Контрнаступление ВСУТакже Колесниченко выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты, и призвал не придавать слишком большого значения постоянным сообщениям западных СМИ о "датах начала" украинского контрнаступления, поскольку "логика боевого столкновения в том и заключается, что когда-то одна из сторон делает вылазку или продвижение".Ранее во вторник президент России Владимир Путин прибыл в зону спецоперации, он побывал в штабах Национальной гвардии "Восток" в ЛНР , группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и принял доклады офицеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаКонтрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230325/my-proizvodim-vtroe-bolshe-putin-o-postavkakh-oruzhiya-ssha-na-ukrainu-1127773278.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вадим колесниченко, политика, владимир путин (политик), сво, мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия
Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции
Политолог Колесниченко о визите Путина в зону СВО: ситуация перейдет в другие фазы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИАНовости Крым. Визит президента России Владимира Путина в зону спецоперации
- не только большой стимул и поддержка для военнослужащих Российской армии, но и сигнал Западу о том, что Россия не отдаст освобожденные территории и что в ближайшее время ситуация на фронтах перейдет в другие фазы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Сигналы Западу и Киеву
"Главнокомандующий прибыл на территорию собственной страны, туда, где куется меч победы. Особенно это важно в ситуации, когда активно обсуждается некое наступление ВСУ на территорию России. Это ответ Западу, недоброжелателям. И главное - это моральная поддержка нашим воинам-освободителям. Это говорит о том, что в ближайшее время активная оборона перейдет в некие другие фазы", - убежден политолог.
Он подчеркнул, что главнокомандующий Вооруженных сил России прибыл в зону боевых действий в гражданской одежде и на гражданском автомобиле, "в отличие от того, как это делает противоположная сторона - в касках, бронежилетах и на бронемашинах", и это тоже "очень эффектный " сигнал об эффективности ВС РФ.
Контрнаступление ВСУ
Также Колесниченко выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты, и призвал не придавать слишком большого значения постоянным сообщениям западных СМИ о "датах начала" украинского контрнаступления, поскольку "логика боевого столкновения в том и заключается, что когда-то одна из сторон делает вылазку или продвижение".
"Различного рода заявления иностранных СМИ связаны с необходимостью обеспечить политическую поддержку для внутреннего потребителя США - люди раздражены падением уровня жизни и тем, что деньги уходят на Украину. И главное - это направлено, в частности, чтобы держать в напряжении жителей России. Мы на это не должны поддаваться. Будет то, что должно быть: СВО будет доведена до логического завершения. Жителям Крыма и приграничных регионов России беспокоиться нечего. Здесь мы обеспечены безопасностью и защитой", - убежден эксперт.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин прибыл в зону спецоперации, он побывал в штабах Национальной гвардии "Восток" в ЛНР
, группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении
и принял доклады офицеров.
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