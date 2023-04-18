https://crimea.ria.ru/20230418/politolog-predskazal-novuyu-fazu-svo-v-svyazi-s-vizitom-putina-na-pozitsii-1128247394.html

Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции

Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции

Визит президента России Владимира Путина в зону спецоперации - не только большой стимул и поддержка для военнослужащих Российской армии, но и сигнал Западу о... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T17:58

2023-04-18T17:58

2023-04-18T17:58

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

политика

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Политолог Вадим Колесниченко о визите Путина в зону СВО Политолог Вадим Колесниченко о визите Путина в зону СВО audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИАНовости Крым. Визит президента России Владимира Путина в зону спецоперации - не только большой стимул и поддержка для военнослужащих Российской армии, но и сигнал Западу о том, что Россия не отдаст освобожденные территории и что в ближайшее время ситуация на фронтах перейдет в другие фазы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Сигналы Западу и Киеву"Главнокомандующий прибыл на территорию собственной страны, туда, где куется меч победы. Особенно это важно в ситуации, когда активно обсуждается некое наступление ВСУ на территорию России. Это ответ Западу, недоброжелателям. И главное - это моральная поддержка нашим воинам-освободителям. Это говорит о том, что в ближайшее время активная оборона перейдет в некие другие фазы", - убежден политолог.Он подчеркнул, что главнокомандующий Вооруженных сил России прибыл в зону боевых действий в гражданской одежде и на гражданском автомобиле, "в отличие от того, как это делает противоположная сторона - в касках, бронежилетах и на бронемашинах", и это тоже "очень эффектный " сигнал об эффективности ВС РФ.Контрнаступление ВСУТакже Колесниченко выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты, и призвал не придавать слишком большого значения постоянным сообщениям западных СМИ о "датах начала" украинского контрнаступления, поскольку "логика боевого столкновения в том и заключается, что когда-то одна из сторон делает вылазку или продвижение".Ранее во вторник президент России Владимир Путин прибыл в зону спецоперации, он побывал в штабах Национальной гвардии "Восток" в ЛНР , группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и принял доклады офицеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаКонтрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230325/my-proizvodim-vtroe-bolshe-putin-o-postavkakh-oruzhiya-ssha-na-ukrainu-1127773278.html

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вадим колесниченко, политика, владимир путин (политик), сво, мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия