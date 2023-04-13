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Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО
Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО
Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, констатировал замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия". РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T10:19
2023-04-13T10:19
министерство иностранных дел рф (мид рф)
нато
александр грушко
политика
в мире
финляндия
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, констатировал замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия".В качестве примера замглавы МИД привел ситуацию в Балтийском регионе, который усилиями НАТО превратился из спокойной области в "зону военного соперничества". Грушко подчеркнул, что Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, но ни одно из предложений Москвы не было рассмотрено Североатлантическим альянсом.Он считает, что увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в альянс "кратно увеличивает риски столкновения".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва продолжает следить за ситуацией в Финляндии после вступления в военный блок, и с учетом развития событий будет принимать необходимые меры.В российском МИД ранее подчеркнули, что присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз.4 апреля официально объявили о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО. В штаб-квартире организации прошла церемония вступления 31-й страны в альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаФинляндия вступила в НАТО: что это значит для РоссииЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, александр грушко, политика, в мире, финляндия, россия, новости
Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО

В МИД заявили о возросших рисках военного столкновения России с НАТО

10:19 13.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, констатировал замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия".
"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все", — отметил дипломат.
В качестве примера замглавы МИД привел ситуацию в Балтийском регионе, который усилиями НАТО превратился из спокойной области в "зону военного соперничества". Грушко подчеркнул, что Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, но ни одно из предложений Москвы не было рассмотрено Североатлантическим альянсом.
Он считает, что увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в альянс "кратно увеличивает риски столкновения".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва продолжает следить за ситуацией в Финляндии после вступления в военный блок, и с учетом развития событий будет принимать необходимые меры.
В российском МИД ранее подчеркнули, что присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз.
4 апреля официально объявили о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО. В штаб-квартире организации прошла церемония вступления 31-й страны в альянс.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НАТОАлександр ГрушкоПолитикаВ миреФинляндияРоссияНовости
 
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