https://crimea.ria.ru/20230413/riski-vozrastayut-v-mid-otsenili-veroyatnost-voennogo-konflikta-s-nato-1128151715.html

Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО

Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТО

Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, констатировал замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия". РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T10:19

2023-04-13T10:19

2023-04-13T10:19

министерство иностранных дел рф (мид рф)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, констатировал замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия".В качестве примера замглавы МИД привел ситуацию в Балтийском регионе, который усилиями НАТО превратился из спокойной области в "зону военного соперничества". Грушко подчеркнул, что Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, но ни одно из предложений Москвы не было рассмотрено Североатлантическим альянсом.Он считает, что увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в альянс "кратно увеличивает риски столкновения".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва продолжает следить за ситуацией в Финляндии после вступления в военный блок, и с учетом развития событий будет принимать необходимые меры.В российском МИД ранее подчеркнули, что присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз.4 апреля официально объявили о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО. В штаб-квартире организации прошла церемония вступления 31-й страны в альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаФинляндия вступила в НАТО: что это значит для РоссииЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога

финляндия

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), нато, александр грушко, политика, в мире, финляндия, россия, новости