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Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО
Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО
Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T14:32
2023-04-04T14:32
2023-04-04T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.4 апреля официально объявлено о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО. Во вторник вечером в штаб-квартире организации должна пройти официальная церемония вступления 31-й страны в альянс.В дипломатическом ведомстве отметили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится.Москва расценивает вступление Финляндии в НАТО как скоропалительный шаг, который серьезно осложнит отношения между Хельсинки и Москвой."Убеждены, что скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", - заключили в МИД.Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе.Читайте также на РИА Новости Крым:Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТОФинляндия вступит в НАТО 4 апреляФинляндия вступила в НАТО: что это значит для России
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министерство иностранных дел рф (мид рф), финляндия, нато, россия, в мире, политика, безопасность, новости
Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО
МИД: вступление Финляндии в НАТО негативно отразится на отношениях Москвы и Хельсинки
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
4 апреля официально объявлено о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО. Во вторник вечером в штаб-квартире организации должна пройти официальная церемония вступления 31-й страны в альянс.
"Как мы неоднократно предупреждали, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений", - говорится в заявлении МИД.
В дипломатическом ведомстве отметили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится.
"В результате увеличения более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения НАТО с границами Российской Федерации произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе. Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России", - подчеркнули в МИД.
Москва расценивает вступление Финляндии в НАТО как скоропалительный шаг, который серьезно осложнит отношения между Хельсинки и Москвой.
"Убеждены, что скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", - заключили в МИД.
Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе.
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