https://crimea.ria.ru/20230404/rossiya-primet-mery-dlya-kupirovaniya-ugroz-posle-vkhozhdeniya-finlyandii-v-nato-1127973751.html

Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО

Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Россия примет меры для купирования угроз после вхождения Финляндии в НАТО

Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T14:32

2023-04-04T14:32

2023-04-04T14:29

министерство иностранных дел рф (мид рф)

финляндия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.4 апреля официально объявлено о завершении всех юридических процедур, связанных с оформлением членства Финляндии в НАТО. Во вторник вечером в штаб-квартире организации должна пройти официальная церемония вступления 31-й страны в альянс.В дипломатическом ведомстве отметили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится.Москва расценивает вступление Финляндии в НАТО как скоропалительный шаг, который серьезно осложнит отношения между Хельсинки и Москвой."Убеждены, что скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях", - заключили в МИД.Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 – Турция и Венгрия. 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе.Читайте также на РИА Новости Крым:Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТОФинляндия вступит в НАТО 4 апреляФинляндия вступила в НАТО: что это значит для России

https://crimea.ria.ru/20230228/v-nato-nazvali-pobedu-rossii-na-ukraine-samym-bolshim-riskom-dlya-alyansa-1127264733.html

https://crimea.ria.ru/20220728/medvedev-rasskazal-o-politike-rf-v-otnoshenii-shvetsii-i-finlyandii-1123989996.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), финляндия, нато, россия, в мире, политика, безопасность, новости