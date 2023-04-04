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Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога

Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога

НАТО – агрессивная организация, предназначенная для военной экспансии, она будет постоянно стремиться к расширению, иначе рухнет под тяжестью собственных... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T17:51

2023-04-04T17:51

2023-04-04T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. НАТО – агрессивная организация, предназначенная для военной экспансии, она будет постоянно стремиться к расширению, иначе рухнет под тяжестью собственных внутренних противоречий. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Спасти любой ценой4 апреля исполнилось 74 года с момента образования Североатлантического альянса, в состав которого на сегодняшний день входит 31 государство, включая новоприсоединенную Финляндию. Манойло напомнил, что НАТО создавался как военно-политический блок для противодействия Организации Варшавского договора (ОВД) и ведения боевых действий в условиях горячей фазы войны против сил ОВД. В течение холодной войны альянс справлялся с этими функциями, однако с распадом Советского Союза и ОВД НАТО чувствовала себя "потерянной как организация, потому что оказалась без противовеса".В этот период альянс ради его спасения пытались "перепрофилировать" под борьбу с международным терроризмом. Стратеги НАТО провели колоссальную работу, в первую очередь по переписыванию официальных доктрин и переориентации на борьбу с международным терроризмом, а также на проведение миротворческих операций. Однако выяснилось, что НАТО просто не приспособлена для миротворчества, даже с учетом реорганизации и перестройки, отметил эксперт. С борьбой с международным терроризмом тоже не заладилось.Благодаря чему НАТО существуетПо мнению Манойло, вероятно, НАТО так бы и распалась, в том числе из-за конфликтов по поводу ее недофинансирования, но от гибели альянс спасло возрождение России.Аналитик констатирует, что когда Россия неожиданно для Запада начала вставать с колен и проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, это стало "палочкой-выручалочкой" для НАТО, потому что у альянса снова появился главный военный противник.СВО "продлила жизнь" альянсуОн отметил, что в военном плане Североатлантический альянс сейчас полностью адаптирован под ведение современных неклассических, то есть гибридных войн, чужими руками с использованием войск стран-сателлитов и коллаборационистов."Все это управляется натовскими офицерами, а натовский контингент вступает в такие конфликты постепенно: сначала войска стран, которых менее всего жалко, а таковых сейчас много – практически все страны восточной Европы, а затем уже подключается "белая кость", то есть войска ядра", – пояснил аналитик.По мнению Манойло, российская специальная военная операция, можно сказать, на определенное время продлила жизнь НАТО, поскольку туда хлынул поток денег.Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года. В настоящее время его членами являются 31 страна. Заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.Учредителями и первоначальными членами НАТО были 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Североатлантический альянс прошел ряд этапов расширения еще до распада Советского Союза. Так, в 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году – ФРГ и в 1982 году – Испания. В 1990 году территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР, заняв всю территорию Германии.В ходе переговоров о воссоединении Германии Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток, однако обязательства были нарушены. В 1999 году членами организации стали Венгрия, Польша и Чехия, в марте 2004 года – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2008 году – Хорватия и Албания, в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная Македония.В последние годы в числе основных стран, стремящихся стать членами военно-политического блока, были Босния и Герцеговина, Грузия и Украина. В марте 2018 года Украина получила статус "страны-аспиранта" в НАТО.После начала российской специальной военной операции заявки на членство в НАТО подали Швеция и Финляндия. 4 апреля 2023 года Финляндия официально принята в состав альянса. По оценкам экспертов, вступление Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантическому альянсу контроль над большей частью побережья Балтийского моря, что повлияет на всю архитектуру региональной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государстваОбсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасностьВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса

https://crimea.ria.ru/20230404/rossiya-primet-mery-dlya-kupirovaniya-ugroz-posle-vkhozhdeniya-finlyandii-v-nato-1127973751.html

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https://crimea.ria.ru/20230303/nato-gotovit-vtoroy-eshelon-protiv-rossii-na-sluchay-razgroma-vsu--ekspert-1127339720.html

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нато, в мире, сво, россия, безопасность, мнения, финляндия, андрей манойло, авторы