https://crimea.ria.ru/20230404/chto-zhdet-nato-v-blizhayshem-buduschem--prognoz-politologa-1127979542.html
Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
НАТО – агрессивная организация, предназначенная для военной экспансии, она будет постоянно стремиться к расширению, иначе рухнет под тяжестью собственных... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T17:51
2023-04-04T17:51
2023-04-04T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. НАТО – агрессивная организация, предназначенная для военной экспансии, она будет постоянно стремиться к расширению, иначе рухнет под тяжестью собственных внутренних противоречий. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.Спасти любой ценой4 апреля исполнилось 74 года с момента образования Североатлантического альянса, в состав которого на сегодняшний день входит 31 государство, включая новоприсоединенную Финляндию. Манойло напомнил, что НАТО создавался как военно-политический блок для противодействия Организации Варшавского договора (ОВД) и ведения боевых действий в условиях горячей фазы войны против сил ОВД. В течение холодной войны альянс справлялся с этими функциями, однако с распадом Советского Союза и ОВД НАТО чувствовала себя "потерянной как организация, потому что оказалась без противовеса".В этот период альянс ради его спасения пытались "перепрофилировать" под борьбу с международным терроризмом. Стратеги НАТО провели колоссальную работу, в первую очередь по переписыванию официальных доктрин и переориентации на борьбу с международным терроризмом, а также на проведение миротворческих операций. Однако выяснилось, что НАТО просто не приспособлена для миротворчества, даже с учетом реорганизации и перестройки, отметил эксперт. С борьбой с международным терроризмом тоже не заладилось.Благодаря чему НАТО существуетПо мнению Манойло, вероятно, НАТО так бы и распалась, в том числе из-за конфликтов по поводу ее недофинансирования, но от гибели альянс спасло возрождение России.Аналитик констатирует, что когда Россия неожиданно для Запада начала вставать с колен и проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, это стало "палочкой-выручалочкой" для НАТО, потому что у альянса снова появился главный военный противник.СВО "продлила жизнь" альянсуОн отметил, что в военном плане Североатлантический альянс сейчас полностью адаптирован под ведение современных неклассических, то есть гибридных войн, чужими руками с использованием войск стран-сателлитов и коллаборационистов."Все это управляется натовскими офицерами, а натовский контингент вступает в такие конфликты постепенно: сначала войска стран, которых менее всего жалко, а таковых сейчас много – практически все страны восточной Европы, а затем уже подключается "белая кость", то есть войска ядра", – пояснил аналитик.По мнению Манойло, российская специальная военная операция, можно сказать, на определенное время продлила жизнь НАТО, поскольку туда хлынул поток денег.Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года. В настоящее время его членами являются 31 страна. Заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.Учредителями и первоначальными членами НАТО были 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Североатлантический альянс прошел ряд этапов расширения еще до распада Советского Союза. Так, в 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году – ФРГ и в 1982 году – Испания. В 1990 году территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР, заняв всю территорию Германии.В ходе переговоров о воссоединении Германии Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток, однако обязательства были нарушены. В 1999 году членами организации стали Венгрия, Польша и Чехия, в марте 2004 года – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2008 году – Хорватия и Албания, в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная Македония.В последние годы в числе основных стран, стремящихся стать членами военно-политического блока, были Босния и Герцеговина, Грузия и Украина. В марте 2018 года Украина получила статус "страны-аспиранта" в НАТО.После начала российской специальной военной операции заявки на членство в НАТО подали Швеция и Финляндия. 4 апреля 2023 года Финляндия официально принята в состав альянса. По оценкам экспертов, вступление Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантическому альянсу контроль над большей частью побережья Балтийского моря, что повлияет на всю архитектуру региональной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государстваОбсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасностьВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса
https://crimea.ria.ru/20230404/rossiya-primet-mery-dlya-kupirovaniya-ugroz-posle-vkhozhdeniya-finlyandii-v-nato-1127973751.html
https://crimea.ria.ru/20230404/finlyandiya-vstupila-v-nato-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1127970945.html
https://crimea.ria.ru/20230303/nato-gotovit-vtoroy-eshelon-protiv-rossii-na-sluchay-razgroma-vsu--ekspert-1127339720.html
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Алексей Гончаров
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
нато, в мире, сво, россия, безопасность, мнения, финляндия, андрей манойло, авторы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. НАТО – агрессивная организация, предназначенная для военной экспансии, она будет постоянно стремиться к расширению, иначе рухнет под тяжестью собственных внутренних противоречий. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
Спасти любой ценой
4 апреля исполнилось 74 года с момента образования Североатлантического альянса, в состав которого на сегодняшний день входит 31 государство, включая новоприсоединенную Финляндию
. Манойло напомнил, что НАТО создавался как военно-политический блок для противодействия Организации Варшавского договора (ОВД) и ведения боевых действий в условиях горячей фазы войны против сил ОВД. В течение холодной войны альянс справлялся с этими функциями, однако с распадом Советского Союза и ОВД НАТО чувствовала себя "потерянной как организация, потому что оказалась без противовеса".
"Тогда вообще встал смысл о существовании НАТО. Возникла очень серьезная дискуссия, в первую очередь на Западе. Многие страны считали, что НАТО в этих условиях – структура излишняя, нефункциональная и обременительная, что она вообще не нужна, а денег "ест" много. И на протяжении "нулевых" и начала 2010-х годов предпринимались колоссальные попытки спасти НАТО любой ценой от развала изнутри, то есть придумать какого-нибудь противника", – констатировал политолог.
В этот период альянс ради его спасения пытались "перепрофилировать" под борьбу с международным терроризмом. Стратеги НАТО провели колоссальную работу, в первую очередь по переписыванию официальных доктрин и переориентации на борьбу с международным терроризмом, а также на проведение миротворческих операций. Однако выяснилось, что НАТО просто не приспособлена для миротворчества, даже с учетом реорганизации и перестройки, отметил эксперт. С борьбой с международным терроризмом тоже не заладилось.
Благодаря чему НАТО существует
По мнению Манойло, вероятно, НАТО так бы и распалась, в том числе из-за конфликтов по поводу ее недофинансирования, но от гибели альянс спасло возрождение России.
Аналитик констатирует, что когда Россия неожиданно для Запада начала вставать с колен и проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, это стало "палочкой-выручалочкой" для НАТО, потому что у альянса снова появился главный военный противник.
"Сейчас НАТО – агрессивная военная организация, предназначенная для военной экспансии, как в условиях какого-либо конфликта со своими противниками, так и при отсутствии такового. То есть структура альянса построена таким образом, что он расширяться будет всегда, все время. Потому что, если НАТО перестанет расширяться, оно "загнется" под валом собственных внутренних противоречий", – считает политолог.
СВО "продлила жизнь" альянсу
Он отметил, что в военном плане Североатлантический альянс сейчас полностью адаптирован под ведение современных неклассических, то есть гибридных войн, чужими руками с использованием войск стран-сателлитов и коллаборационистов.
"Все это управляется натовскими офицерами, а натовский контингент вступает в такие конфликты постепенно: сначала войска стран, которых менее всего жалко, а таковых сейчас много – практически все страны восточной Европы, а затем уже подключается "белая кость", то есть войска ядра", – пояснил аналитик.
По мнению Манойло, российская специальная военная операция, можно сказать, на определенное время продлила жизнь НАТО, поскольку туда хлынул поток денег.
"НАТО оказалась нужным в большей степени, чем это было до начала СВО. У них начинается не то чтобы очередной ренессанс, но эта структура сейчас экстенсивно разрастается, потому что есть повод. Насколько это продлит НАТО жизнь, сложно сказать. Во всяком случае, мы видим сейчас фазу, когда НАТО распухает, становится агрессивнее, требуя "больше новых членов, хороших и разных", причем все равно каких – финнов, шведов, эскимосов…", – заключил политолог.
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года. В настоящее время его членами являются 31 страна. Заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих членов в европейско-атлантическом регионе.
Учредителями и первоначальными членами НАТО были 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Североатлантический альянс прошел ряд этапов расширения еще до распада Советского Союза. Так, в 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году – ФРГ и в 1982 году – Испания. В 1990 году территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР, заняв всю территорию Германии.
В ходе переговоров о воссоединении Германии Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток, однако обязательства были нарушены. В 1999 году членами организации стали Венгрия, Польша и Чехия, в марте 2004 года – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2008 году – Хорватия и Албания, в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная Македония.
В последние годы в числе основных стран, стремящихся стать членами военно-политического блока, были Босния и Герцеговина, Грузия и Украина. В марте 2018 года Украина получила статус "страны-аспиранта" в НАТО.
После начала российской специальной военной операции заявки на членство в НАТО подали Швеция и Финляндия. 4 апреля 2023 года Финляндия официально принята в состав альянса. По оценкам экспертов, вступление Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантическому альянсу контроль над большей частью побережья Балтийского моря, что повлияет на всю архитектуру региональной безопасности.
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