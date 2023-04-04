https://crimea.ria.ru/20230404/finlyandiya--ofitsialnyy-chlen-nato-1127977355.html
Финляндия – официальный член НАТО
Финляндия – официальный член НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Финляндия – официальный член НАТО
Финляндия официально стала 31-м членов НАТО, церемония транслировалась на сайте Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T16:32
2023-04-04T16:32
2023-04-04T16:32
нато
финляндия
политика
в мире
турция
швеция
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127974869_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_3ed1a84525a13a1daf9842a040c4890c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Финляндия официально стала 31-м членов НАТО, церемония транслировалась на сайте Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, тем самым завершив формальную процедуру присоединения к блоку. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия выполнила все условия для вступления в альянс, и здесь для нее не должно быть препятствий.Президент страны Саули Вяйнямё Ниинистё заявил, что членство Финляндии в НАТО не направлено против какой-либо страны и "не меняет основы или цели внешней политики и политики безопасности государства"Ранее 4 апреля Министерство иностранных дел РФ официально заявило о том, что присоединение Финляндии к Альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Финляндия подала заявку на вступление в НАТО 17 мая 2022 года. Сначала Анкара заблокировала ее рассмотрение, поступив так же с заявкой Швеции. Однако в последствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, учитывавший озабоченности турецкого правительства.В начале 2023 года процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией на фоне акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой. О том, что решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии все же принято, в середине марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндия станет новым, 31-м по счету членом Североатлантического альянса. К концу марта этот шаг ратифицировали все страны блока, включая Турцию и Венгрию.Ранее политолог, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сделал заявление почему и Турция, и Венгрия в конечном счете одобрят заявки Швеции и Финляндии.А доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, что расширение НАТО за счет включения в альянс новых членов, в том числе Финляндии и Швеции, имеет далеко идущие цели, направленные уже не столько против России, сколько против Китая. Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия вступила в НАТО: что это значит для России – политолог Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии
https://crimea.ria.ru/20230404/finlyandiya-vstupila-v-nato-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1127970945.html
финляндия
турция
швеция
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127974869_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_316db27986051b1dbfe1f5544d978a36.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, финляндия, политика, в мире, турция, швеция, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Финляндия – официальный член НАТО
Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Финляндия официально стала 31-м членов НАТО, церемония транслировалась на сайте Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, тем самым завершив формальную процедуру присоединения к блоку. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия выполнила все условия для вступления в альянс, и здесь для нее не должно быть препятствий.
Президент страны Саули Вяйнямё Ниинистё заявил, что членство Финляндии в НАТО не направлено против какой-либо страны и "не меняет основы или цели внешней политики и политики безопасности государства"
"Финляндия – стабильная и предсказуемая скандинавская страна, стремящаяся к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, и в будущем будут определять нашу внешнюю политику", – говорится в заявлении финского президента в Twitter.
Ранее 4 апреля Министерство иностранных дел РФ официально заявило о том, что присоединение Финляндии к Альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы
, и Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО 17 мая 2022 года. Сначала Анкара заблокировала ее рассмотрение, поступив так же с заявкой Швеции. Однако в последствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, учитывавший озабоченности турецкого правительства.
В начале 2023 года процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией
на фоне акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой. О том, что решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии все же принято, в середине марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Накануне, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндия станет новым, 31-м по счету членом Североатлантического альянса. К концу марта этот шаг ратифицировали все страны блока, включая Турцию и Венгрию.
Ранее политолог, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сделал заявление почему и Турция, и Венгрия в конечном счете одобрят заявки Швеции и Финляндии
.
А доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, что расширение НАТО за счет включения в альянс новых членов, в том числе Финляндии и Швеции, имеет далеко идущие цели
, направленные уже не столько против России, сколько против Китая.
Читайте также на РИА Новости Крым: