https://crimea.ria.ru/20230404/finlyandiya--ofitsialnyy-chlen-nato-1127977355.html

Финляндия – официальный член НАТО

Финляндия – официальный член НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Финляндия – официальный член НАТО

Финляндия официально стала 31-м членов НАТО, церемония транслировалась на сайте Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T16:32

2023-04-04T16:32

2023-04-04T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Финляндия официально стала 31-м членов НАТО, церемония транслировалась на сайте Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, тем самым завершив формальную процедуру присоединения к блоку. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия выполнила все условия для вступления в альянс, и здесь для нее не должно быть препятствий.Президент страны Саули Вяйнямё Ниинистё заявил, что членство Финляндии в НАТО не направлено против какой-либо страны и "не меняет основы или цели внешней политики и политики безопасности государства"Ранее 4 апреля Министерство иностранных дел РФ официально заявило о том, что присоединение Финляндии к Альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, и Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз. Финляндия подала заявку на вступление в НАТО 17 мая 2022 года. Сначала Анкара заблокировала ее рассмотрение, поступив так же с заявкой Швеции. Однако в последствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, учитывавший озабоченности турецкого правительства.В начале 2023 года процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией на фоне акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой. О том, что решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии все же принято, в середине марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндия станет новым, 31-м по счету членом Североатлантического альянса. К концу марта этот шаг ратифицировали все страны блока, включая Турцию и Венгрию.Ранее политолог, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сделал заявление почему и Турция, и Венгрия в конечном счете одобрят заявки Швеции и Финляндии.А доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, что расширение НАТО за счет включения в альянс новых членов, в том числе Финляндии и Швеции, имеет далеко идущие цели, направленные уже не столько против России, сколько против Китая. Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия вступила в НАТО: что это значит для России – политолог Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии

https://crimea.ria.ru/20230404/finlyandiya-vstupila-v-nato-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1127970945.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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