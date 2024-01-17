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Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ
Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ
Возможное назначение главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ вместо Валерия Залужного будет не более чем сменой лиц в структуре... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T12:11
2024-01-17T12:11
2024-01-17T12:11
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кирилл буданов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Возможное назначение главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ вместо Валерия Залужного будет не более чем сменой лиц в структуре "коллективного Зеленского", правящего Украиной, но не сменой курса Киева. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука со ссылкой на источники, близкие к Силам специальных операций и Генштабу, ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ, назначив на эту должность Кирилла Буданова, который был на встречах в Давосе именно для того, чтобы его могли представить в качестве нового главкома присутствующим там партнерам Киева.При этом подобные кадровые изменения, если они произойдут, нельзя связывать с тактикой ВСУ на фронте, считает Горбачев.По его мнению, это объясняется тем, что Украиной под руководством коллективного Запада правит "коллективный Зеленский", где есть "разделение труда, глубокая интеграция, взаимозаменяемость и тому подобное".В связи с этим любые рокировки "каких-то украинских персоналий" ничего по своей сути не значат и не стоят внимания.Ранее политолог Вадим Колесниченко предположил, зачем власти Украины стали чаще говорить о смене Залужного.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о "формуле мира" ЗеленскогоРусские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на УкраинеБесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, валерий залужный, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), мнения, сергей горбачев, в мире, политика, новости
Буданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ
Замена Залужного на Буданова в структуре "коллективного Зеленского" не изменит курса Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым
. Возможное назначение главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ вместо Валерия Залужного будет не более чем сменой лиц в структуре "коллективного Зеленского", правящего Украиной, но не сменой курса Киева. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука со ссылкой на источники, близкие к Силам специальных операций и Генштабу, ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский принял решение сменить главкома ВСУ, назначив на эту должность Кирилла Буданова, который был на встречах в Давосе именно для того, чтобы его могли представить в качестве нового главкома присутствующим там партнерам Киева.
При этом подобные кадровые изменения, если они произойдут, нельзя связывать с тактикой ВСУ на фронте, считает Горбачев.
"Вопросы тактики – это все специфическое. Тут речь идет о целеполагании, которое в этом конфликте преследуется Киевом. И, я думаю, что такие кадровые подвижки могут привнести какую-то внешнюю специфику в то, что мы имеем. Но курс (киевского режима – ред.) меняться не будет", – уверен политолог.
По его мнению, это объясняется тем, что Украиной под руководством коллективного Запада правит "коллективный Зеленский", где есть "разделение труда, глубокая интеграция, взаимозаменяемость и тому подобное".
В связи с этим любые рокировки "каких-то украинских персоналий" ничего по своей сути не значат и не стоят внимания.
Ранее политолог Вадим Колесниченко предположил, зачем власти Украины стали чаще говорить о смене Залужного
.
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