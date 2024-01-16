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Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине

Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что Россия наступает почти по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T18:28

2024-01-16T18:28

2024-01-16T18:28

йенс столтенберг

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что Россия наступает почти по всей линии боевого соприкосновения на Украине.Столтенберг назвал ситуацию "крайне тяжелой" для ВСУ и подчеркнул, что никогда нельзя недооценивать Россию.Это уже не первое подобное заявление главы Североатлантического альянса. Накануне Нового года он сказал в интервью немецкому телеканалу, что Украина находится в критическом состоянии, и ситуация может стать еще хуже. Члены альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, признал Столтенберг.Накануне о том, что украинское наступление потерпело неудачу, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, это произошло из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. При этом западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОЗеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, нато, украина, в мире, политика, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии