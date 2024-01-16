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Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине
Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что Россия наступает почти по всей линии боевого... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T18:28
2024-01-16T18:28
йенс столтенберг
нато
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что Россия наступает почти по всей линии боевого соприкосновения на Украине.Столтенберг назвал ситуацию "крайне тяжелой" для ВСУ и подчеркнул, что никогда нельзя недооценивать Россию.Это уже не первое подобное заявление главы Североатлантического альянса. Накануне Нового года он сказал в интервью немецкому телеканалу, что Украина находится в критическом состоянии, и ситуация может стать еще хуже. Члены альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, признал Столтенберг.Накануне о том, что украинское наступление потерпело неудачу, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, это произошло из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. При этом западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОЗеленский меняет риторику о перспективах Украины в НАТО - в чем подвох
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Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине

Столтенберг оценил ситуацию в зоне военного конфликта на Украине

18:28 16.01.2024
 
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев. 10 июля 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признал, что Россия наступает почти по всей линии боевого соприкосновения на Украине.

"Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Столтенберг назвал ситуацию "крайне тяжелой" для ВСУ и подчеркнул, что никогда нельзя недооценивать Россию.
Это уже не первое подобное заявление главы Североатлантического альянса. Накануне Нового года он сказал в интервью немецкому телеканалу, что Украина находится в критическом состоянии, и ситуация может стать еще хуже. Члены альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, признал Столтенберг.
Накануне о том, что украинское наступление потерпело неудачу, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, это произошло из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. При этом западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны ВС РФ.
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Йенс СтолтенбергНАТОУкраинаВ миреПолитикаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы России
 
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