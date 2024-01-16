https://crimea.ria.ru/20240116/bezrassudno-ekspert-o-rassmotrenii-formuly-mira-bez-rossii-v-davose-1134222002.html

Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе

Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в Давосе

Специальная военная операция – это не просто защита суверенитета и безопасности России, но и путь к заключению многостороннего соглашения о новом мироустройстве РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T11:50

2024-01-16T11:50

2024-01-16T12:21

радио "спутник в крыму"

украина

владимир зеленский (президент украины)

политика

в мире

сша

европа

новости сво

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134221889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86d26b0fad9e413ea45797048b60f165.jpg

Разговаривать без России о будущем мира бесполезно – политолог Колесниченко о форуме в Давосе Разговаривать без России о будущем мира бесполезно – политолог Колесниченко о форуме в Давосе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Специальная военная операция – это не просто защита суверенитета и безопасности России, но и путь к заключению многостороннего соглашения о новом мироустройстве экономической и политической систем. Поэтому обсуждать будущее мира без Москвы – глупо, бесполезно и контрпродуктивно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Так он оценил рассмотрение в Давосе "формулы мира" от лидера киевского режима Владимира Зеленского. И добавил, что изначально всемирный экономический форум задумывался как "встреча представителей экономически сильных государств и прогрессивных людей, которые обсуждали вызовы перед человечеством и мировой экономикой и прогнозировали движения на ближайшие годы", отмечает Колесниченко.Помимо новой общей фотографии, достижением по вопросу "формулы мира" от Зеленского по итогам этой встречи стало то, что "швейцарская сторона согласилась в ближайшее время провести так называемую мирную конференцию по Украине, где будут вырабатываться планы действий, как ей помочь", отметил политолог."Они могут фотографироваться в профиль, в фас. Но главное не в этом. А в том, что количество стран, которые осознают озабоченность России, становится больше", – добавил он.Об этом свидетельствуют, в частности, выступления в Давосе представителей стран глобального Юга, отметил Колесниченко. И они лишний раз доказывают, что обсуждать что-либо относительно будущего мироустройства в отсутствие России (РФ не приглашают в Давос с 2022 года – ред.), "просто безрассудно", считает политолог.Встреча в швейцарском Давосе по вопросу "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского состоялась в минувшее воскресенье, 14 января, в преддверии открытия Всемирного экономического форума, и закончилась ничем. Ведущие западные СМИ, подытоживая ее, сообщили, что лидер киевского режима, по сути, безуспешно попытался использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине.Глава МИД России Сергей Лавров назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и заявил, что коллективный Запад пытается таким образом "развести" другие государства. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровАксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком СШАБоррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада

https://crimea.ria.ru/20240116/budem-voevat-lopatami-na-ukraine-nashli-alternativu-zapadnomu-oruzhiyu-1134220067.html

украина

сша

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, сша, европа, новости сво, россия, экономика, мнения, вадим колесниченко