https://crimea.ria.ru/20240115/aksenov-v-krymu-vstretilsya-v-eks-razvedchikom-ssha-1134207207.html

Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США

Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США

Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился в Симферополе с экс-разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером и обсудил с ним вопрос международной РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T17:23

2024-01-15T17:23

2024-01-15T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился в Симферополе с экс-разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером и обсудил с ним вопрос международной повестки, а также жизнь крымчан после воссоединения полуострова с Россией.Глава республики поблагодарил Риттера за "твердую и ясную позицию" и назвал его "одним из немногих, кто сегодня дает справедливую и обоснованную оценку происходящим в мире событиям".Он также подчеркнул, что Крым всегда был и будет открыт к сотрудничеству с теми, кто готов говорить правду о том, как на самом деле живут крымчане и россияне.Скотт Риттер – отставной американский офицер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США. В 1980-1990-х годах был ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам "советского вторжения" в Афганистан и ирано-иракской войны. Принимал участие в операции "Буря в пустыне" в качестве советника генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам. Позже работал консультантом по безопасности и военным вопросам в сети Fox News. В 1990-х годах руководил разведывательными операциями для ООН в качестве инспектора по вооружениям в Ираке. После ухода с военной службы регулярно выступает с критикой действий США и НАТО на международной арене, а также активно комментирует ход специальной военной операции на Украине и действия Запада в отношении киевского режима. Своей точкой зрения эксперт делится в статьях, книгах и на телевидении. По мнению Риттера, любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу, и Россия все равно одержит победу. Аналитик также уверен, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.

https://crimea.ria.ru/20230522/eks-razvedchik-ssha-skott-ritter-rossiya-dolzhna-pobedit-1128894004.html

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