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Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США
Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США
Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился в Симферополе с экс-разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером и обсудил с ним вопрос международной РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T17:23
2024-01-15T17:37
скотт риттер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился в Симферополе с экс-разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером и обсудил с ним вопрос международной повестки, а также жизнь крымчан после воссоединения полуострова с Россией.Глава республики поблагодарил Риттера за "твердую и ясную позицию" и назвал его "одним из немногих, кто сегодня дает справедливую и обоснованную оценку происходящим в мире событиям".Он также подчеркнул, что Крым всегда был и будет открыт к сотрудничеству с теми, кто готов говорить правду о том, как на самом деле живут крымчане и россияне.Скотт Риттер – отставной американский офицер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США. В 1980-1990-х годах был ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам "советского вторжения" в Афганистан и ирано-иракской войны. Принимал участие в операции "Буря в пустыне" в качестве советника генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам. Позже работал консультантом по безопасности и военным вопросам в сети Fox News. В 1990-х годах руководил разведывательными операциями для ООН в качестве инспектора по вооружениям в Ираке. После ухода с военной службы регулярно выступает с критикой действий США и НАТО на международной арене, а также активно комментирует ход специальной военной операции на Украине и действия Запада в отношении киевского режима. Своей точкой зрения эксперт делится в статьях, книгах и на телевидении. По мнению Риттера, любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу, и Россия все равно одержит победу. Аналитик также уверен, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.
https://crimea.ria.ru/20230522/eks-razvedchik-ssha-skott-ritter-rossiya-dolzhna-pobedit-1128894004.html
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скотт риттер, сергей аксенов, политика, крым, новости крыма, сша, россия, новости
Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США

Аксенов встретился с бывшим разведчиком США Скоттом Риттером в Крыму

17:23 15.01.2024 (обновлено: 17:37 15.01.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоенный эксперт, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер и глава РК Сергей Аксенов
Военный эксперт, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер и глава РК Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился в Симферополе с экс-разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером и обсудил с ним вопрос международной повестки, а также жизнь крымчан после воссоединения полуострова с Россией.
"Сегодня встретился с военным экспертом, бывшим разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером. Обсудили ряд вопросов международной и региональной повестки, в том числе жизнь крымчан после воссоединения с Россией и межнациональные отношения в республике", – написал Аксенов в своем Telegram-канале
Глава республики поблагодарил Риттера за "твердую и ясную позицию" и назвал его "одним из немногих, кто сегодня дает справедливую и обоснованную оценку происходящим в мире событиям".
"Именно благодаря таким небезразличным людям мир движется вперед, а граждане разных стран сохраняют уважение друг к другу независимо от того, где живут и на каком языке разговаривают", - добавил Аксенов.
Он также подчеркнул, что Крым всегда был и будет открыт к сотрудничеству с теми, кто готов говорить правду о том, как на самом деле живут крымчане и россияне.
Скотт Риттер – отставной американский офицер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США. В 1980-1990-х годах был ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам "советского вторжения" в Афганистан и ирано-иракской войны. Принимал участие в операции "Буря в пустыне" в качестве советника генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам. Позже работал консультантом по безопасности и военным вопросам в сети Fox News. В 1990-х годах руководил разведывательными операциями для ООН в качестве инспектора по вооружениям в Ираке.
После ухода с военной службы регулярно выступает с критикой действий США и НАТО на международной арене, а также активно комментирует ход специальной военной операции на Украине и действия Запада в отношении киевского режима. Своей точкой зрения эксперт делится в статьях, книгах и на телевидении.
По мнению Риттера, любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу, и Россия все равно одержит победу.
Аналитик также уверен, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.
Скотт Риттер, экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт презентовал в Севастополе свою книгу Гонка разоружения - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая 2023, 22:11
Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
 
Скотт РиттерСергей АксеновПолитикаКрымНовости КрымаСШАРоссияНовости
 
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