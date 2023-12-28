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Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров
Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров
Запад сегодня меняет свою тактику, чтобы как можно скорее выйти из украинского конфликта и тяжелой экономической ситуации, но при этом не потерять свое лицо. Об РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T12:22
2023-12-28T12:22
2023-12-28T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Запад сегодня меняет свою тактику, чтобы как можно скорее выйти из украинского конфликта и тяжелой экономической ситуации, но при этом не потерять свое лицо. Об этом заявил глава МИД России в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Кроме того, указал Лавров, имеют место утечки в СМИ о том, что Запад хочет искать какие-то пути выхода из этой ситуации, но которые все равно позволили бы объявить "победу Украины". По мнению главы МИД, это "очень похоже на худшие примеры очковтирательства, которые наша страна знала", причем они эти очки "пытаются втирать очень неумело".Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры с Москвой не являются актуальными для Киева. По его словам, сейчас проходит работа над "единой позицией" Украины и 50 государств по так называемой "формуле мира". Как только эта позиция будет сформулирована, о ней сообщат Москве.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова Зеленского, отметив, что с тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров, нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше их стало после того, как Украина фактически законодательно запретила переговоры с российской стороной, добавил представитель Кремля
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, дмитрий киселев, политика, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", интервью, в мире
Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – Лавров
Лавров: Запад стремится выйти из украинского конфликта и при этом не потерять лицо
12:22 28.12.2023 (обновлено: 12:28 28.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Запад сегодня меняет свою тактику, чтобы как можно скорее выйти из украинского конфликта и тяжелой экономической ситуации, но при этом не потерять свое лицо. Об этом заявил глава МИД России в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Запад действительно сейчас меняет свою тактику, может быть, даже задумывается и об уточнении стратегии, потому что если стратегическое поражение России – это стратегия, то она провалилась с треском. Начинаются какие-то заходы, нашептывания: "а вот почему бы вам не встретиться с кем-то там в Европе был бы готов поговорить про Украину", причем без самой Украины", – сказал министр.
Кроме того, указал Лавров, имеют место утечки в СМИ о том, что Запад хочет искать какие-то пути выхода из этой ситуации, но которые все равно позволили бы объявить "победу Украины". По мнению главы МИД, это "очень похоже на худшие примеры очковтирательства, которые наша страна знала", причем они эти очки "пытаются втирать очень неумело".
"Они хотят выйти поскорее из этого состояния, в которое Европу загнали США, надорвав европейскую экономику… Нужен какой-то выход без потери лица или выход, который позволит хотя бы убедить себя самого, что ты лицо свое не потерял. Я это вижу примерно таким образом", – отметил руководитель внешнеполитического ведомства РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры с Москвой не являются актуальными для Киева. По его словам, сейчас проходит работа над "единой позицией" Украины и 50 государств по так называемой "формуле мира". Как только эта позиция будет сформулирована, о ней сообщат Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова Зеленского, отметив, что с тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров, нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше их стало после того, как Украина фактически законодательно запретила переговоры с российской стороной, добавил представитель Кремля