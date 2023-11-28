https://crimea.ria.ru/20231128/zachem-vlasti-ukrainy-snimayut-s-dolzhnosti-zaluzhnogo-1133122061.html

Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного

Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного

Заявления в Верховной раде Украины о том, что главкому ВСУ следует уйти в отставку – может свидетельствовать о том, что Валерия Залужного готовят во власть "для РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T06:55

2023-11-28T06:55

2023-11-28T06:55

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

политика

украина

владимир зеленский (президент украины)

валерий залужный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Заявления в Верховной раде Украины о том, что главкому ВСУ следует уйти в отставку – может свидетельствовать о том, что Валерия Залужного готовят во власть "для переходного периода". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный доложен уйти в отставку, так как у него нет плана войны на 2024 год.По словам Вадима Колесниченко, эти и другие вбросы в медиапространство, в том числе о том, что Залужный с чем-то и кем-то не согласен, могут свидетельствовать, что главкому готовят новую роль в сложившейся на Украине ситуации."Залужный, по крайней мере за последние полгода - наиболее оптимальная фигура нового возможного руководителя Украины. Его усиленно пиарят, ему делают рекламу, появляются разного рода вбросы о том, что он то с тем не согласен, то с этим. Поэтому нельзя исключать того, что из него готовят фигуру переходного периода. В той ситуации, которая сегодня сложилась на Украине, некий приход военных к власти был бы вполне реальный", – сказал Колесниченко.В то же время эксперт отметил, что не готов сказать с уверенностью, может ли власть перейти к Залужному именно путем военного переворота.Не разрешат "до того момента, пока в этом не возникнет необходимость", добавил он, а пока к возможным предстоящим переменам готовят общество."Она (необходимость привести к власти Залужного - ред.) найдет свою реализацию, когда Запад осознает свое истощение. В первую очередь материальное. А второе – политической составляющей. Ведь ни для кого уже не секрет, что на территории Украины идет столкновение США с Россией", – отметил Колесниченко.Кроме того, украинской власти, учитывая отсутствие военных побед на фронте, а также рост числа дезертиров и военнослужащих, переходящих на строну ВС РФ, просто необходимо сегодня кого-то обвинить, считает Колесниченко: "Ведь когда есть победа – появляется множество ее участников, а когда проигрыш – нужно найти конкретного виновного".В целом же, что касается высказываний украинской власти, в частности депутатов Верховной рады, то если к ним и следует прислушиваться, то лишь как к рупору их кураторов из-за океана, уверен политолог.По его словам, у властей Украины "нет политики, нет цели и нет государственных идей"."Есть просто сброд людей, которые пытаются как-то объяснить свое наличие во власти и почему они лучшие. Серпентарий товарищей в банке, которые в банке друг друга пытаются жалить, чтобы выскочить и остаться целым", – заключил Колесниченко.На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun фактически обвинил военное руководство страны в увлечении политикой, что якобы мешает вести боевые действия и планировать их. Упомянув Залужного, глава киевского режима напомнил, что "существует абсолютное понимание иерархии – и этого достаточно".Вечером 27 ноября стало известно, что в ВР Украины нардепа Марьяну Безуглую, раскритиковавшую Залужного, предложили снять с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны в связи с тем, что подобные заявления "подрывают доверие к военному руководству государства", создавая "основы для разрушения единства в обществе", считает депутат Ирина Фриз.Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предположил, что на Украине зреет военный переворот. Мнение о том, возможен ли военный переворот на Украине, ранее высказал также политолог и журналист Юрий Светов. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – ЛавровЧто кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231109/grabezh-na-vyzhivanie-chto-delyat-zelenskiy-i-zaluzhnyy-1132677835.html

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мнения, вадим колесниченко, политика, украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный