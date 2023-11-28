Рейтинг@Mail.ru
Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231128/zachem-vlasti-ukrainy-snimayut-s-dolzhnosti-zaluzhnogo-1133122061.html
Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного
Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного
Заявления в Верховной раде Украины о том, что главкому ВСУ следует уйти в отставку – может свидетельствовать о том, что Валерия Залужного готовят во власть "для РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T06:55
2023-11-28T06:55
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
политика
украина
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615531_0:0:1304:734_1920x0_80_0_0_9e07cb5ab1769db5496f8da0f489ae6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Заявления в Верховной раде Украины о том, что главкому ВСУ следует уйти в отставку – может свидетельствовать о том, что Валерия Залужного готовят во власть "для переходного периода". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный доложен уйти в отставку, так как у него нет плана войны на 2024 год.По словам Вадима Колесниченко, эти и другие вбросы в медиапространство, в том числе о том, что Залужный с чем-то и кем-то не согласен, могут свидетельствовать, что главкому готовят новую роль в сложившейся на Украине ситуации."Залужный, по крайней мере за последние полгода - наиболее оптимальная фигура нового возможного руководителя Украины. Его усиленно пиарят, ему делают рекламу, появляются разного рода вбросы о том, что он то с тем не согласен, то с этим. Поэтому нельзя исключать того, что из него готовят фигуру переходного периода. В той ситуации, которая сегодня сложилась на Украине, некий приход военных к власти был бы вполне реальный", – сказал Колесниченко.В то же время эксперт отметил, что не готов сказать с уверенностью, может ли власть перейти к Залужному именно путем военного переворота.Не разрешат "до того момента, пока в этом не возникнет необходимость", добавил он, а пока к возможным предстоящим переменам готовят общество."Она (необходимость привести к власти Залужного - ред.) найдет свою реализацию, когда Запад осознает свое истощение. В первую очередь материальное. А второе – политической составляющей. Ведь ни для кого уже не секрет, что на территории Украины идет столкновение США с Россией", – отметил Колесниченко.Кроме того, украинской власти, учитывая отсутствие военных побед на фронте, а также рост числа дезертиров и военнослужащих, переходящих на строну ВС РФ, просто необходимо сегодня кого-то обвинить, считает Колесниченко: "Ведь когда есть победа – появляется множество ее участников, а когда проигрыш – нужно найти конкретного виновного".В целом же, что касается высказываний украинской власти, в частности депутатов Верховной рады, то если к ним и следует прислушиваться, то лишь как к рупору их кураторов из-за океана, уверен политолог.По его словам, у властей Украины "нет политики, нет цели и нет государственных идей"."Есть просто сброд людей, которые пытаются как-то объяснить свое наличие во власти и почему они лучшие. Серпентарий товарищей в банке, которые в банке друг друга пытаются жалить, чтобы выскочить и остаться целым", – заключил Колесниченко.На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun фактически обвинил военное руководство страны в увлечении политикой, что якобы мешает вести боевые действия и планировать их. Упомянув Залужного, глава киевского режима напомнил, что "существует абсолютное понимание иерархии – и этого достаточно".Вечером 27 ноября стало известно, что в ВР Украины нардепа Марьяну Безуглую, раскритиковавшую Залужного, предложили снять с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны в связи с тем, что подобные заявления "подрывают доверие к военному руководству государства", создавая "основы для разрушения единства в обществе", считает депутат Ирина Фриз.Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предположил, что на Украине зреет военный переворот. Мнение о том, возможен ли военный переворот на Украине, ранее высказал также политолог и журналист Юрий Светов. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – ЛавровЧто кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231109/grabezh-na-vyzhivanie-chto-delyat-zelenskiy-i-zaluzhnyy-1132677835.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615531_18:0:1218:900_1920x0_80_0_0_3bea41156c8086df12b0b5d56c095c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, вадим колесниченко, политика, украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный
Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного

Власти Украины готовят общество к возможной смене руководства для переходного периода

06:55 28.11.2023
 
© AP Photo Gleb GaranichВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo Gleb Garanich
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Заявления в Верховной раде Украины о том, что главкому ВСУ следует уйти в отставку – может свидетельствовать о том, что Валерия Залужного готовят во власть "для переходного периода". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный доложен уйти в отставку, так как у него нет плана войны на 2024 год.
По словам Вадима Колесниченко, эти и другие вбросы в медиапространство, в том числе о том, что Залужный с чем-то и кем-то не согласен, могут свидетельствовать, что главкому готовят новую роль в сложившейся на Украине ситуации.
"Залужный, по крайней мере за последние полгода - наиболее оптимальная фигура нового возможного руководителя Украины. Его усиленно пиарят, ему делают рекламу, появляются разного рода вбросы о том, что он то с тем не согласен, то с этим. Поэтому нельзя исключать того, что из него готовят фигуру переходного периода. В той ситуации, которая сегодня сложилась на Украине, некий приход военных к власти был бы вполне реальный", – сказал Колесниченко.
В то же время эксперт отметил, что не готов сказать с уверенностью, может ли власть перейти к Залужному именно путем военного переворота.
"Даже скорее всего, нет. Потому что сегодня вся политическая элита, все процессы на Украине курируются из-за рубежа. Реальная власть, конечно же, у военных. И если бы у них была какая-то политическая цель либо политические военные группировки, то они бы эту власть взяли. Однако этого не разрешат им сделать кураторы из США", – считает политолог.
Не разрешат "до того момента, пока в этом не возникнет необходимость", добавил он, а пока к возможным предстоящим переменам готовят общество.
"Она (необходимость привести к власти Залужного - ред.) найдет свою реализацию, когда Запад осознает свое истощение. В первую очередь материальное. А второе – политической составляющей. Ведь ни для кого уже не секрет, что на территории Украины идет столкновение США с Россией", – отметил Колесниченко.
Кроме того, украинской власти, учитывая отсутствие военных побед на фронте, а также рост числа дезертиров и военнослужащих, переходящих на строну ВС РФ, просто необходимо сегодня кого-то обвинить, считает Колесниченко: "Ведь когда есть победа – появляется множество ее участников, а когда проигрыш – нужно найти конкретного виновного".
В целом же, что касается высказываний украинской власти, в частности депутатов Верховной рады, то если к ним и следует прислушиваться, то лишь как к рупору их кураторов из-за океана, уверен политолог.

"Так называемые народные депутаты Украины реальной власти не имеют, а голосуют исключительно в соответствии с теми командами, которые получают. После перехода контроля над властью Украины к Антикоррупционному комитету, который, по сути, контролируется из-за рубежа, депутатами просто манипулируют как марионетками в зависимости от того, какие надо запускать процессы либо в обществе, либо в СМИ. И большой роли они не играют, особенно учитывая то, как их избирали", – заявил эксперт.

По его словам, у властей Украины "нет политики, нет цели и нет государственных идей".
"Есть просто сброд людей, которые пытаются как-то объяснить свое наличие во власти и почему они лучшие. Серпентарий товарищей в банке, которые в банке друг друга пытаются жалить, чтобы выскочить и остаться целым", – заключил Колесниченко.
На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun фактически обвинил военное руководство страны в увлечении политикой, что якобы мешает вести боевые действия и планировать их. Упомянув Залужного, глава киевского режима напомнил, что "существует абсолютное понимание иерархии – и этого достаточно".
Вечером 27 ноября стало известно, что в ВР Украины нардепа Марьяну Безуглую, раскритиковавшую Залужного, предложили снять с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны в связи с тем, что подобные заявления "подрывают доверие к военному руководству государства", создавая "основы для разрушения единства в обществе", считает депутат Ирина Фриз.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предположил, что на Украине зреет военный переворот. Мнение о том, возможен ли военный переворот на Украине, ранее высказал также политолог и журналист Юрий Светов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – Лавров
Что кроется за словами Зеленского об отступлении ВСУ
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 10:10
Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим КолесниченкоПолитикаУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Валерий Залужный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:28В Крыму поддержали идею вывозить в РФ снесенные на Западе памятники
06:55Зачем власти Украины "снимают с должности" Залужного
06:28Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца года
06:09На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу
00:01Дождь, мокрый снег, гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 28 ноября
22:51Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогоды
22:26В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник
22:18Трассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехники
21:57Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в Севастополе
21:36Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Севастополе
21:03Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
20:48Сильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой
20:28Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий
20:15Симферополь прибирают после урагана - проблема с вывозом мусора
19:51В Ялте ввели режим ЧС
19:30Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжение
19:21Режим ЧС в Ейске: что известно к этому часу
19:18Во время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
19:03Крымский мост открыт для поезда
Лента новостейМолния