https://crimea.ria.ru/20230913/vozmozhen-li-voennyy-perevorot-na-ukraine--mnenie-1131360272.html
Возможен ли военный переворот на Украине – мнение
Возможен ли военный переворот на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Возможен ли военный переворот на Украине – мнение
Военный переворот на Украине возможен, для этого не потребуется яркого проявления народного недовольства – достаточно будет команды из США, а подготовят все... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T06:05
2023-09-13T06:05
2023-09-13T06:05
радио "спутник в крыму"
мнения
украина
политика
сша
великобритания
новости
общество
юрий светов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111611/07/1116110790_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_5b6ea98832f96685de3aa9421df699c5.jpg
СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Военный переворот на Украине возможен, для этого не потребуется яркого проявления народного недовольства – достаточно будет команды из США, а подготовят все английские спецслужбы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Эксперт полагает, что для военного переворота на Украине не потребуется народного недовольства, которое, безусловно, существует и проявляется в том числе в побегах от мобилизации и отъездах украинских граждан из страны. Однако если планируется такой переворот, то "исходя из других побуждений", и украинское военные в этой истории не играют никакой роли, считает эксперт.То, что все военное руководство Украины – люди контролируемые, доказывает, в частности, недавняя поездка главкома ВСУ Валерия Залужного на тайную встречу с американскими и английскими военачальниками, которую провели на польской границе и где в очередной раз инструктировали украинского подопечного по вопросам противостояния с Россией, заметил эксперт.Об абсолютной подконтрольности украинского военного и политического истеблишмента свидетельствует и назначение на должность министра обороны Рустема Умерова. "Он воспитанник американской программы и буквально недавно ездил в США, сопровождая туда госпожу Зеленскую. Для чего-то ведь он туда ездил", – заметил Светов, предположив, что главной целью поездки можно считать как раз одобрение его кандидатуры.По мнению политолога, если переворот уже готовится, то "этим занимаются английские спецслужбы", и сейчас просто взвешивается обстановка."США и другие страны НАТО вложили в украинского президента Владимира Зеленского огромное количество ресурсов: финансовых, информационных и многого другого. И если они будут ставить вопрос о его замене, то взвесят прежде всего, будет ли им это выгодно, не приведет ли к утрате их влияния на Украину", – пояснил Светов.При этом, по мнению эксперта, более реальный сценарий развития конфликта РФ и Украины, это капитуляция ВСУ.Он подчеркнул также, что сейчас можно наблюдать, как западные партнеры Украины, осознав, что победить Россию оружием не удается, "пытаются победить словами: заваливают всякими разговорами". При этом речь одновременно идет о совершенно противоположных вещах: о возможности и невозможности переговоров, об украинской армии на грани развала и о подготовке контрнаступления ВСУ в 2024 году."Вот этот туман из слов всевозможных гуляет, и важно их просто отбрасывать, не реагировать, а выполнять свои задачи", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"
https://crimea.ria.ru/20230910/tselostnost-ukrainy-kievskiy-rezhim-razrushil-sam---lavrov-1131298082.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111611/07/1116110790_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f0d42777f6ab6ec59185e917737885ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, украина, политика, сша, великобритания, новости, общество, юрий светов
Возможен ли военный переворот на Украине – мнение
Политолог Светов: военный переворот на Украине возможен в случае команды из США
СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым.
Военный переворот на Украине возможен, для этого не потребуется яркого проявления народного недовольства – достаточно будет команды из США, а подготовят все английские спецслужбы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Эксперт полагает, что для военного переворота на Украине не потребуется народного недовольства, которое, безусловно, существует и проявляется в том числе в побегах от мобилизации и отъездах украинских граждан из страны. Однако если планируется такой переворот, то "исходя из других побуждений", и украинское военные в этой истории не играют никакой роли, считает эксперт.
"Будто бы военное украинское командование может совершить переворот без разрешения американцев – это глупо говорить. Никакого шага в отношении смены власти на Украине украинские военные не сделают, если соответствующей команды не будет", – сказал Светов.
То, что все военное руководство Украины – люди контролируемые, доказывает, в частности, недавняя поездка главкома ВСУ Валерия Залужного на тайную встречу с американскими и английскими военачальниками,
которую провели на польской границе и где в очередной раз инструктировали украинского подопечного по вопросам противостояния с Россией, заметил эксперт.
Об абсолютной подконтрольности украинского военного и политического истеблишмента свидетельствует и назначение на должность министра обороны Рустема Умерова
. "Он воспитанник американской программы и буквально недавно ездил в США, сопровождая туда госпожу Зеленскую. Для чего-то ведь он туда ездил", – заметил Светов, предположив, что главной целью поездки можно считать как раз одобрение его кандидатуры.
По мнению политолога, если переворот уже готовится, то "этим занимаются английские спецслужбы", и сейчас просто взвешивается обстановка.
"США и другие страны НАТО вложили в украинского президента Владимира Зеленского огромное количество ресурсов: финансовых, информационных и многого другого. И если они будут ставить вопрос о его замене, то взвесят прежде всего, будет ли им это выгодно, не приведет ли к утрате их влияния на Украину", – пояснил Светов.
При этом, по мнению эксперта, более реальный сценарий развития конфликта РФ и Украины, это капитуляция ВСУ.
"Более реальный сценарий, с моей точки зрения, это капитуляция украинской армии под воздействием побед российской армии", – сказал Светов.
Он подчеркнул также, что сейчас можно наблюдать, как западные партнеры Украины, осознав, что победить Россию оружием не удается, "пытаются победить словами: заваливают всякими разговорами". При этом речь одновременно идет о совершенно противоположных вещах: о возможности и невозможности переговоров, об украинской армии на грани развала и о подготовке контрнаступления ВСУ в 2024 году.
"Вот этот туман из слов всевозможных гуляет, и важно их просто отбрасывать, не реагировать, а выполнять свои задачи", – заключил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: