https://crimea.ria.ru/20230913/vozmozhen-li-voennyy-perevorot-na-ukraine--mnenie-1131360272.html

Возможен ли военный переворот на Украине – мнение

Возможен ли военный переворот на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Возможен ли военный переворот на Украине – мнение

Военный переворот на Украине возможен, для этого не потребуется яркого проявления народного недовольства – достаточно будет команды из США, а подготовят все... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T06:05

2023-09-13T06:05

2023-09-13T06:05

радио "спутник в крыму"

мнения

украина

политика

сша

великобритания

новости

общество

юрий светов

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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Военный переворот на Украине возможен, для этого не потребуется яркого проявления народного недовольства – достаточно будет команды из США, а подготовят все английские спецслужбы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Эксперт полагает, что для военного переворота на Украине не потребуется народного недовольства, которое, безусловно, существует и проявляется в том числе в побегах от мобилизации и отъездах украинских граждан из страны. Однако если планируется такой переворот, то "исходя из других побуждений", и украинское военные в этой истории не играют никакой роли, считает эксперт.То, что все военное руководство Украины – люди контролируемые, доказывает, в частности, недавняя поездка главкома ВСУ Валерия Залужного на тайную встречу с американскими и английскими военачальниками, которую провели на польской границе и где в очередной раз инструктировали украинского подопечного по вопросам противостояния с Россией, заметил эксперт.Об абсолютной подконтрольности украинского военного и политического истеблишмента свидетельствует и назначение на должность министра обороны Рустема Умерова. "Он воспитанник американской программы и буквально недавно ездил в США, сопровождая туда госпожу Зеленскую. Для чего-то ведь он туда ездил", – заметил Светов, предположив, что главной целью поездки можно считать как раз одобрение его кандидатуры.По мнению политолога, если переворот уже готовится, то "этим занимаются английские спецслужбы", и сейчас просто взвешивается обстановка."США и другие страны НАТО вложили в украинского президента Владимира Зеленского огромное количество ресурсов: финансовых, информационных и многого другого. И если они будут ставить вопрос о его замене, то взвесят прежде всего, будет ли им это выгодно, не приведет ли к утрате их влияния на Украину", – пояснил Светов.При этом, по мнению эксперта, более реальный сценарий развития конфликта РФ и Украины, это капитуляция ВСУ.Он подчеркнул также, что сейчас можно наблюдать, как западные партнеры Украины, осознав, что победить Россию оружием не удается, "пытаются победить словами: заваливают всякими разговорами". При этом речь одновременно идет о совершенно противоположных вещах: о возможности и невозможности переговоров, об украинской армии на грани развала и о подготовке контрнаступления ВСУ в 2024 году."Вот этот туман из слов всевозможных гуляет, и важно их просто отбрасывать, не реагировать, а выполнять свои задачи", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовятся к переговорам: эксперт объяснил действия Киева и США на фронте В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"

https://crimea.ria.ru/20230910/tselostnost-ukrainy-kievskiy-rezhim-razrushil-sam---lavrov-1131298082.html

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мнения, украина, политика, сша, великобритания, новости, общество, юрий светов