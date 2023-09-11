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Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"
Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой" - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"
Пленный стрелок теробороны ВСУ рассказал, что на Украине мобилизуют мужчин под угрозой тюрьмы, а затем направляют неподготовленных и больных новобранцев на... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T18:51
2023-09-11T18:51
украина
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Пленный стрелок теробороны ВСУ рассказал, что на Украине мобилизуют мужчин под угрозой тюрьмы, а затем направляют неподготовленных и больных новобранцев на заведомо смертельные для них штурмы, угрожая расстрелом в спину. Об этом сообщает Минобороны России.По словам пленного боевика 39-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны ВСУ Руслана Полесовщикова, он пополнил ряды украинской армии под угрозами длительного тюремного заключения."Приехавший домой военком показал, где расписаться за получение повестки. Я воротил носом, и он мне пригрозил, что может посадить меня, "пришить" криминальное дело, это до 10 лет. Так как в тюрьму садиться я точно не хочу, поэтому подписал и пошел", – рассказал он.По словам украинского военнопленного, его и других новобранцев из 126 бригады территориальной обороны научили лишь пользоваться автоматом. В итоге ни у кого "навыков в боевом деле вовсе не было, как и желания воевать". Что не помешало командованию отправить их не просто в зону боевых действий, а на штурм в связи с огромными потерями живой силы ВСУ на передовой.Это "боевое распоряжение" стало для него первым и последним – он сдался в плен российской разведке.По словам Полесовщикова, моральное состояние военнослужащих в батальоне низкое, много людей в возрасте старше 50 лет, есть больные, у одного из сослуживцев был инфаркт, но его не комиссовали – "так и сидит там", рассказал украинский военнопленный. Техники у ВСУ фактически нет, снабжение ужасное, рассказал солдат и призвал своих однополчан бросать оружие."Против людей, против Российской Федерации воевать – зачем? Всю жизнь побратимы, а тут войну открыли. Все уже моральным духом упали, никто не хочет (воевать)", – заключил он.Ранее стало известно, что Минобороны Украины разрешило мобилизацию мужчин, ограниченно годных к военной службе, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности, в ряды ВСУ стали призывать людей с "легкими" психическими и невротическими расстройствами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, вирусными гепатитами и другими заболеваниями. Кроме того, в Верховную раду Украины внесен законопроект, которым Киев рассчитывает "стимулировать" молодежь идти воевать: студентам обещают за это бесплатное образование. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУБез оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииШойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
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Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"

Пленный стрелок теробороны ВСУ рассказал о мобилизации и штурме под угрозами расстрела

18:51 11.09.2023
 
Пленный боец ВСУ Руслан Полесовщиков
Пленный боец ВСУ Руслан Полесовщиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Пленный стрелок теробороны ВСУ рассказал, что на Украине мобилизуют мужчин под угрозой тюрьмы, а затем направляют неподготовленных и больных новобранцев на заведомо смертельные для них штурмы, угрожая расстрелом в спину. Об этом сообщает Минобороны России.
По словам пленного боевика 39-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны ВСУ Руслана Полесовщикова, он пополнил ряды украинской армии под угрозами длительного тюремного заключения.
"Приехавший домой военком показал, где расписаться за получение повестки. Я воротил носом, и он мне пригрозил, что может посадить меня, "пришить" криминальное дело, это до 10 лет. Так как в тюрьму садиться я точно не хочу, поэтому подписал и пошел", – рассказал он.
По словам украинского военнопленного, его и других новобранцев из 126 бригады территориальной обороны научили лишь пользоваться автоматом. В итоге ни у кого "навыков в боевом деле вовсе не было, как и желания воевать". Что не помешало командованию отправить их не просто в зону боевых действий, а на штурм в связи с огромными потерями живой силы ВСУ на передовой.

"Так как штурмовые группы, будучи в контрнаступлении, понесли очень много потерь, 126 бригада перенаправила нас в 39 батальон ТРО и на боевое распоряжение, на штурм, когда мы были просто совсем не готовы. Все отказывались, но не смогли: уже вписали нас в боевое распоряжение и пригрозили: либо посадят, либо просто застрелят в спину", – рассказал пленный боевик.

Это "боевое распоряжение" стало для него первым и последним – он сдался в плен российской разведке.
По словам Полесовщикова, моральное состояние военнослужащих в батальоне низкое, много людей в возрасте старше 50 лет, есть больные, у одного из сослуживцев был инфаркт, но его не комиссовали – "так и сидит там", рассказал украинский военнопленный. Техники у ВСУ фактически нет, снабжение ужасное, рассказал солдат и призвал своих однополчан бросать оружие.
"Против людей, против Российской Федерации воевать – зачем? Всю жизнь побратимы, а тут войну открыли. Все уже моральным духом упали, никто не хочет (воевать)", – заключил он.
Ранее стало известно, что Минобороны Украины разрешило мобилизацию мужчин, ограниченно годных к военной службе, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности, в ряды ВСУ стали призывать людей с "легкими" психическими и невротическими расстройствами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, вирусными гепатитами и другими заболеваниями.
Кроме того, в Верховную раду Украины внесен законопроект, которым Киев рассчитывает "стимулировать" молодежь идти воевать: студентам обещают за это бесплатное образование.
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