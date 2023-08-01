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Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ

Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ

Украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" - атак при помощи необученных бойцов на купянском и краснолиманском направлениях,... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T08:45

2023-08-01T08:45

2023-08-01T08:50

всу (вооруженные силы украины)

андрей марочко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" - атак при помощи необученных бойцов на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, то, что командование ВСУ использует подобную тактику и стратегию, подтверждают украинские военнопленные. Российские военные предотвратили восемь попыток атаки украинских войск на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил во вторник РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук. Как сообщали в понедельник в Минобороны РФ, российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступательные действия на купянском направлении и заняли более выгодные позиции, отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике украинских военных. Кроме того, российские военнослужащие освободили от ВСУ Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), андрей марочко, украина, сво, новости, мнения