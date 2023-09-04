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Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации
Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации
ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичны. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T19:57
2023-09-04T19:57
крым
владимир константинов
всу (вооруженные силы украины)
минобороны украины
мнения
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичны. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя новый украинский приказ о мобилизации.Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами. По его мнению, это рассеивает миф о "трехмиллионном" резерве украинской армии и свидетельствует о катастрофических потерях в рядах ВСУ. При этом спикер крымского парламента констатирует, что киевский режим не собирается останавливаться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ."Причины такого упорства очевидны: Украина с февраля прошлого года получила от партнеров военной помощи в денежном эквиваленте равном ста миллиардам долларов. Можно только представить, сколько из этих сумм прилипло к рукам украинских чиновников", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – экспертВ Харьковской области усиливают мобилизацию украинцевРезников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, владимир константинов, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, мнения, украина, новости
Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации

Константинов оценил новый приказ ВСУ о мобилизации украинцев с диагнозами

19:57 04.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичны. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя новый украинский приказ о мобилизации.
Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами.
"Когда люди со всеми этими диагнозами станут в строй, будет создано нечто невиданное: армия, состоящая их хроников, калек и психически больных. Это — последний резерв укро-рейха", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его мнению, это рассеивает миф о "трехмиллионном" резерве украинской армии и свидетельствует о катастрофических потерях в рядах ВСУ. При этом спикер крымского парламента констатирует, что киевский режим не собирается останавливаться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ.
"Причины такого упорства очевидны: Украина с февраля прошлого года получила от партнеров военной помощи в денежном эквиваленте равном ста миллиардам долларов. Можно только представить, сколько из этих сумм прилипло к рукам украинских чиновников", - заключил он.
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КрымВладимир КонстантиновВСУ (Вооруженные силы Украины)Минобороны УкраиныМненияУкраинаНовости
 
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