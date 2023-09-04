https://crimea.ria.ru/20230904/armiya-khronikov-v-krymu-otsenili-novyy-prikaz-vsu-o-mobilizatsii-1131146106.html

Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации

Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Армия хроников: в Крыму оценили новый приказ ВСУ о мобилизации

ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичны. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T19:57

2023-09-04T19:57

2023-09-04T19:57

крым

владимир константинов

всу (вооруженные силы украины)

минобороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. ВСУ практически исчерпали резерв здоровых украинцев, а потери противника на фронтах катастрофичны. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя новый украинский приказ о мобилизации.Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. В частности в ряды ВСУ призовут людей с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами. По его мнению, это рассеивает миф о "трехмиллионном" резерве украинской армии и свидетельствует о катастрофических потерях в рядах ВСУ. При этом спикер крымского парламента констатирует, что киевский режим не собирается останавливаться в своем преступном намерении уничтожить украинский народ."Причины такого упорства очевидны: Украина с февраля прошлого года получила от партнеров военной помощи в денежном эквиваленте равном ста миллиардам долларов. Можно только представить, сколько из этих сумм прилипло к рукам украинских чиновников", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – экспертВ Харьковской области усиливают мобилизацию украинцевРезников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, мнения, украина, новости