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В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсией

В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсией - РИА Новости Крым, 03.09.2023

В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсией

Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих,... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T19:30

2023-09-03T19:30

2023-09-03T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих, сообщают украинские СМИ.Согласно приказу, вступившему в силу в конце августа, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.Также из перечня заболеваний, при которых не призывают на военную службу, исключены невротические, связанные со стрессом расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; эпизодические и пароксизмальные расстройства (к таковым относятся приступы мигрени, панические атаки, обмороки, головокружения, эпилептические приступы).Сообщается также, что приказом минобороны упрощены требования военно-врачебной комиссии для десантников и морских пехотинцев, ослаблены требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты во время мобилизации и военного положения.По данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек.Высокие потери живой силы украинской армии в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, констатировали в Минобороны России.Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское военное командование обратилось к нему с просьбой усилить мобилизацию. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов с высокой долей вероятности оценил возможность объявления дополнительного призыва в ряды ВСУ, но не уточнил, о каком количестве мобилизованных может идти речь.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врагаСпособен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – экспертДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, минобороны украины, новости, общество, здоровье