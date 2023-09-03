https://crimea.ria.ru/20230903/minus-650-boevikov-vsu-i-5-skladov-boepripasov-armiya-rossii-gromit-vraga-1131133669.html

Минус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага

Минус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Минус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага

Российские войска за прошедшие сутки отразили 14 атак и контратак украинских подразделений в зоне СВО, потери противника составили порядка 655 военнослужащих и... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T14:29

2023-09-03T14:29

2023-09-03T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 14 атак и контратак украинских подразделений в зоне СВО, потери противника составили порядка 655 военнослужащих и 38 единиц боевой техники, а также пять складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районах Клещеевки, Артемовска, Дубово-Василевки Зализнянского Донецкой Народной Республики, а также две атаки десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Веселого и Старомихайловки ДНР.В ходе боев российские военные уничтожили до 250 боевиков противника, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходную артустановку Krab и гаубицы "Мста-Б" и Д-20.На Запорожском направлении российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Также российская авиация и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по скоплениям военных и техники противника в районе Вербового.Потери украинских войск составили свыше 130 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777, три гаубицы М119, а также три орудия Д-30. Кроме того, в Запорожской области уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили три контратаки противника в районе Сергеевки Луганской Народной Республики. Также российские войска нанесли удары по боевикам и технике противника в районе ряда населенных пунктов ЛНР и Харьковской области.За сутки на данном направлении уничтожены порядка 40 боевиков, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab и артиллерийская система М777.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери ВСУ – до 50 военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Шевченко ДНР и Левадного Запорожской области. Уничтожены свыше 125 украинских боевиков, боевая бронированная машина и два автомобиля.На Херсонском направлении российская авиация и артиллерия уничтожили порядка 60 военнослужащих противника, один танк и пять автомобилей. Также в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУАрмия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНРБойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20230903/rossiyskomu-vpk-nuzhno-proizvodit-bolshe-malogabaritnoy-tekhniki--ekspert-1131055463.html

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