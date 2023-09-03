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Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР

Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР

Артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили в Донецкой Народной Республике пять складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункт... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T12:19

2023-09-03T12:19

2023-09-03T12:19

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили в Донецкой Народной Республике пять складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункт временной дислокации военнослужащих противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.Кроме того, авиация группировки за прошедшие сутки нанесла удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.Также в результате артиллерийских ударов по скоплениям живой силы, вооружения и техники 4-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожены четыре польских самоходки Krab в районах Райского и Долгой Балки.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены американская гаубица М119 производства США, гаубица "Мста-Б", а также три миномета калибра 120 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на ХерсонщинеАрмия России отбила около 100 атак ВСУ за неделюВ Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230903/rossiyskomu-vpk-nuzhno-proizvodit-bolshe-malogabaritnoy-tekhniki--ekspert-1131055463.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, новости