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Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР
Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР
Артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили в Донецкой Народной Республике пять складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункт... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T12:19
2023-09-03T12:19
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили в Донецкой Народной Республике пять складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункт временной дислокации военнослужащих противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.Кроме того, авиация группировки за прошедшие сутки нанесла удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.Также в результате артиллерийских ударов по скоплениям живой силы, вооружения и техники 4-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожены четыре польских самоходки Krab в районах Райского и Долгой Балки.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены американская гаубица М119 производства США, гаубица "Мста-Б", а также три миномета калибра 120 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на ХерсонщинеАрмия России отбила около 100 атак ВСУ за неделюВ Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230903/rossiyskomu-vpk-nuzhno-proizvodit-bolshe-malogabaritnoy-tekhniki--ekspert-1131055463.html
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, новости
Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР

Минобороны: под Славянском уничтожены пять складов ВСУ с ракетами к комплексам С-200

12:19 03.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" на Донбассе
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град на Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Юг" уничтожили в Донецкой Народной Республике пять складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункт временной дислокации военнослужащих противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.
"Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделений ВСУ в Карловке", - сказал он.
Кроме того, авиация группировки за прошедшие сутки нанесла удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Также в результате артиллерийских ударов по скоплениям живой силы, вооружения и техники 4-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожены четыре польских самоходки Krab в районах Райского и Долгой Балки.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены американская гаубица М119 производства США, гаубица "Мста-Б", а также три миномета калибра 120 мм.
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12:19Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР
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