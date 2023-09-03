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Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине
Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине
Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки уничтожены 16 боевиков,... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T12:01
2023-09-03T11:34
херсонская область
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки уничтожены 16 боевиков, еще 13 ранены. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, на Херсонском направлении российские бойцы уничтожили один минометный расчет и боекомплект к нему. В результате противник потерял троих военнослужащих убитыми и двоих ранеными.Также на Каховском направлении бойцы "Днепра" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери противника: девять боевиков уничтожены, шестеро ранены. Кроме того, выведены из строя три военных автомобиля.Днем ранее в результате ударов бойцов группировки "Днепр" противник потерял около 40 боевиков убитыми и ранеными и несколько единиц военной техники.Кроме того, артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУАрмия России отбила около 100 атак ВСУ за неделюБойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20230902/boi-v-khersonskoy-oblasti-vyvedeno-iz-stroya-sorok-boevikov-1131117021.html
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херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила 16 боевиков и военную технику в Херсонской области

12:01 03.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБоец ВС России на Херсонском направлении СВО
Боец ВС России на Херсонском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки уничтожены 16 боевиков, еще 13 ранены. Об этом сообщают экстренные службы региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери: четыре боевика уничтожены, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Херсонском направлении российские бойцы уничтожили один минометный расчет и боекомплект к нему. В результате противник потерял троих военнослужащих убитыми и двоих ранеными.
Также на Каховском направлении бойцы "Днепра" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери противника: девять боевиков уничтожены, шестеро ранены. Кроме того, выведены из строя три военных автомобиля.
Днем ранее в результате ударов бойцов группировки "Днепр" противник потерял около 40 боевиков убитыми и ранеными и несколько единиц военной техники.
Кроме того, артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВО
 
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