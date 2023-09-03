https://crimea.ria.ru/20230903/boytsy-dnepra-razbili-pozitsii-podrazdeleniy-vsu-na-khersonschine-1131131012.html

Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине

Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине

Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки уничтожены 16 боевиков,... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T12:01

2023-09-03T12:01

2023-09-03T11:34

херсонская область

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении. За минувшие сутки уничтожены 16 боевиков, еще 13 ранены. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, на Херсонском направлении российские бойцы уничтожили один минометный расчет и боекомплект к нему. В результате противник потерял троих военнослужащих убитыми и двоих ранеными.Также на Каховском направлении бойцы "Днепра" уничтожили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Потери противника: девять боевиков уничтожены, шестеро ранены. Кроме того, выведены из строя три военных автомобиля.Днем ранее в результате ударов бойцов группировки "Днепр" противник потерял около 40 боевиков убитыми и ранеными и несколько единиц военной техники.Кроме того, артиллеристы 205-й бригады на Херсонском направлении уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУАрмия России отбила около 100 атак ВСУ за неделюБойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20230902/boi-v-khersonskoy-oblasti-vyvedeno-iz-stroya-sorok-boevikov-1131117021.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво