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Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине
Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине
Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с шестью боевиками ВСУ в Херсонской области, а также разгромили две позиции противника в островной... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T10:45
2023-09-01T10:45
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с шестью боевиками ВСУ в Херсонской области, а также разгромили две позиции противника в островной зоне. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, соединениями группировки "Днепр" в островной зоне разбиты две позиции подразделений ВСУ. Здесь противник потерял убитыми 13 человек, четверых - ранеными.На Каховском направлении ликвидировано место временной дислокации одного из украинских подразделений. В результате удара восемь военнослужащих ВСУ погибли, семь получили ранения различной степени тяжести. Три единицы автомобильной техники выведены из строя.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяРоссийские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасовСу-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили лодку с боевиками ВСУ в Херсонской области

10:45 01.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с шестью боевиками ВСУ в Херсонской области, а также разгромили две позиции противника в островной зоне. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожены лодка и шесть боевиков ВСУ. Также уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника – три украинских боевика уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, соединениями группировки "Днепр" в островной зоне разбиты две позиции подразделений ВСУ. Здесь противник потерял убитыми 13 человек, четверых - ранеными.
На Каховском направлении ликвидировано место временной дислокации одного из украинских подразделений. В результате удара восемь военнослужащих ВСУ погибли, семь получили ранения различной степени тяжести. Три единицы автомобильной техники выведены из строя.
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Группировка войск "Днепр"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости
 
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