https://crimea.ria.ru/20230901/boytsy-dnepra-vskryli-pozitsii-vsu-i-unichtozhili-lodku-na-khersonschine-1131090641.html

Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине

Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с шестью боевиками ВСУ в Херсонской области, а также разгромили две позиции противника в островной... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T10:45

2023-09-01T10:45

2023-09-01T10:45

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодку с шестью боевиками ВСУ в Херсонской области, а также разгромили две позиции противника в островной зоне. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, соединениями группировки "Днепр" в островной зоне разбиты две позиции подразделений ВСУ. Здесь противник потерял убитыми 13 человек, четверых - ранеными.На Каховском направлении ликвидировано место временной дислокации одного из украинских подразделений. В результате удара восемь военнослужащих ВСУ погибли, семь получили ранения различной степени тяжести. Три единицы автомобильной техники выведены из строя.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяРоссийские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасовСу-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости