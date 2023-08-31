https://crimea.ria.ru/20230831/rossiyskie-voyska-unichtozhili-polevoy-lager-vsu-i-6-skladov-boepripasov-1131073680.html
Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили пункт управления одной из бригад ВСУ, полевой лагерь подготовки военнослужащих противника... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T15:36
2023-08-31T15:36
2023-08-31T16:12
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
новости
армия и флот
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130849753_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_2343d7d8c056cac19d4b7435f4f33f9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили пункт управления одной из бригад ВСУ, полевой лагерь подготовки военнослужащих противника и шесть складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в районе Славянска ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.Склады боеприпасов различных бригад ВСУ уничтожены в районах Угледара и Веселого (ДНР), Петровского (ЛНР), Орехова (Запорожская область) и Михайловки (Херсонская область).В целом за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил РФ отразили 13 атак противника на Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Также российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю.Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 675 боевиков убитыми и ранеными, а также 68 единиц техники, в том числе три американских БМП Bradley, чешская машина реактивной системы залпового огня "Vampire", две польские самоходки Krab, американское орудие М119.Всего с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли 466 самолетов, 247 вертолетов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11,5 тысячи танков и других бронемашин, 1147 боевых машин РСЗО, более 6 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.
https://crimea.ria.ru/20230831/rossiyskaya-pvo-sbila-dve-upravlyaemye-aviabomby-jdam-i-32-bespilotnika-1131074806.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130849753_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_f5f9e840d0695cc8d07b2fb790621926.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, армия и флот, украина
Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
Минобороны: армия РФ уничтожила полевой лагерь подготовки ВСУ и 6 складов боеприпасов
15:36 31.08.2023 (обновлено: 16:12 31.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили пункт управления одной из бригад ВСУ, полевой лагерь подготовки военнослужащих противника и шесть складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой народной республики поражены: пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Также в районе Славянска ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.
Склады боеприпасов различных бригад ВСУ уничтожены в районах Угледара и Веселого (ДНР), Петровского (ЛНР), Орехова (Запорожская область) и Михайловки (Херсонская область).
В целом за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил РФ отразили 13 атак противника на Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Также российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю.
Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 675 боевиков убитыми и ранеными, а также 68 единиц техники, в том числе три американских БМП Bradley, чешская машина реактивной системы залпового огня "Vampire", две польские самоходки Krab, американское орудие М119.
Всего с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли 466 самолетов, 247 вертолетов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11,5 тысячи танков и других бронемашин, 1147 боевых машин РСЗО, более 6 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.