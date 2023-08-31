https://crimea.ria.ru/20230831/rossiyskie-voyska-unichtozhili-polevoy-lager-vsu-i-6-skladov-boepripasov-1131073680.html

Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов

Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили пункт управления одной из бригад ВСУ, полевой лагерь подготовки военнослужащих противника... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T15:36

2023-08-31T15:36

2023-08-31T16:12

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожили пункт управления одной из бригад ВСУ, полевой лагерь подготовки военнослужащих противника и шесть складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в районе Славянска ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200.Склады боеприпасов различных бригад ВСУ уничтожены в районах Угледара и Веселого (ДНР), Петровского (ЛНР), Орехова (Запорожская область) и Михайловки (Херсонская область).В целом за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил РФ отразили 13 атак противника на Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Также российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного Донецкой Народной Республики.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю.Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 675 боевиков убитыми и ранеными, а также 68 единиц техники, в том числе три американских БМП Bradley, чешская машина реактивной системы залпового огня "Vampire", две польские самоходки Krab, американское орудие М119.Всего с начала СВО вооруженные силы Украины потеряли 466 самолетов, 247 вертолетов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11,5 тысячи танков и других бронемашин, 1147 боевых машин РСЗО, более 6 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.

https://crimea.ria.ru/20230831/rossiyskaya-pvo-sbila-dve-upravlyaemye-aviabomby-jdam-i-32-bespilotnika-1131074806.html

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