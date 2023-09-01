https://crimea.ria.ru/20230901/108-priletov-za-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonskogo-levoberezhya-1131087410.html

108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья

108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья - РИА Новости Крым, 01.09.2023

108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья

ВСУ продолжают терроризировать левобережье Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по гражданской инфраструктуре, сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T09:17

2023-09-01T09:17

2023-09-01T10:10

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают терроризировать левобережье Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по гражданской инфраструктуре, сообщают экстренные службы регионаПо данным экстренных служб, в течение дня украинские националисты выпустили по Херсонщине 69 снарядов из ствольной артиллерии, в том числе по 12 прилетов зафиксировано в Старой Збруевке и Казачьих Лагерях, по 10 - в Крынках и Солонцах, 9 раз стреляли по Подстепному, 8 - по Днепрянам и столько же по Алешкам.Сутками ранее украинские войска выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погибВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчинПод Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новые регионы россии