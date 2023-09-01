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108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья - РИА Новости Крым, 01.09.2023
108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
ВСУ продолжают терроризировать левобережье Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по гражданской инфраструктуре, сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T09:17
2023-09-01T10:10
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают терроризировать левобережье Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по гражданской инфраструктуре, сообщают экстренные службы регионаПо данным экстренных служб, в течение дня украинские националисты выпустили по Херсонщине 69 снарядов из ствольной артиллерии, в том числе по 12 прилетов зафиксировано в Старой Збруевке и Казачьих Лагерях, по 10 - в Крынках и Солонцах, 9 раз стреляли по Подстепному, 8 - по Днепрянам и столько же по Алешкам.Сутками ранее украинские войска выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погибВ Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчинПод Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новые регионы россии
108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья

ВСУ усилили обстрелы левобережья херсонской области

09:17 01.09.2023 (обновлено: 10:10 01.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают терроризировать левобережье Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по гражданской инфраструктуре, сообщают экстренные службы региона
По данным экстренных служб, в течение дня украинские националисты выпустили по Херсонщине 69 снарядов из ствольной артиллерии, в том числе по 12 прилетов зафиксировано в Старой Збруевке и Казачьих Лагерях, по 10 - в Крынках и Солонцах, 9 раз стреляли по Подстепному, 8 - по Днепрянам и столько же по Алешкам.

"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавили в экстренных службах.

Сутками ранее украинские войска выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
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Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиНовые регионы России
 
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