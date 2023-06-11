https://crimea.ria.ru/20230611/v-khersonskoy-oblasti-ukrainskie-boeviki-pokhitili-18-evakuirovannykh-muzhchin-1129314282.html

В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин

В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин - РИА Новости Крым, 11.06.2023

В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин

В Херсонской области на территории, подконтрольной украинским боевикам, военные увезли из пункта эвакуации с подтопленных территорий 18 мужчин. Связи с ними нет РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T10:45

2023-06-11T10:45

2023-06-11T10:45

херсонская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

эвакуация

происшествия

нацполиция украины

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области на территории, подконтрольной украинским боевикам, военные увезли из пункта эвакуации с подтопленных территорий 18 мужчин. Связи с ними нет до сих пор, сообщают экстренные службы региона.Уточняется, что пропавших увезли украинские военные якобы на медицинское обследование и вакцинацию. С тех пор супруг пострадавшей на звонки не отвечает, хотя, как она утверждает, перед исчезновением его телефон был полностью заряжен и работал.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС

херсонская область

херсон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), эвакуация, происшествия, нацполиция украины, херсон