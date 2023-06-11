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В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин
В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин
В Херсонской области на территории, подконтрольной украинским боевикам, военные увезли из пункта эвакуации с подтопленных территорий 18 мужчин. Связи с ними нет РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T10:45
2023-06-11T10:45
херсонская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
эвакуация
происшествия
нацполиция украины
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области на территории, подконтрольной украинским боевикам, военные увезли из пункта эвакуации с подтопленных территорий 18 мужчин. Связи с ними нет до сих пор, сообщают экстренные службы региона.Уточняется, что пропавших увезли украинские военные якобы на медицинское обследование и вакцинацию. С тех пор супруг пострадавшей на звонки не отвечает, хотя, как она утверждает, перед исчезновением его телефон был полностью заряжен и работал.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
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РИА Новости Крым
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Новости
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херсонская область, новости, всу (вооруженные силы украины), эвакуация, происшествия, нацполиция украины, херсон
В Херсонской области украинские боевики похитили 18 эвакуированных мужчин

В Херсоне украинские боевики увезли в неизвестном направлении 18 эвакуированных мужчин

10:45 11.06.2023
 
© Суспiльне ХерсонЗатопленные улицы Херсона
Затопленные улицы Херсона
© Суспiльне Херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области на территории, подконтрольной украинским боевикам, военные увезли из пункта эвакуации с подтопленных территорий 18 мужчин. Связи с ними нет до сих пор, сообщают экстренные службы региона.

"В Национальную полицию Украины поступило заявление от гражданки Украины, в котором она просит принять меры к поиску ее супруга, пропавшего из пункта эвакуации с подтопленных территорий вместе с 17 другими мужчинами" - сказано в сообщении.

Уточняется, что пропавших увезли украинские военные якобы на медицинское обследование и вакцинацию. С тех пор супруг пострадавшей на звонки не отвечает, хотя, как она утверждает, перед исчезновением его телефон был полностью заряжен и работал.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Херсоне боевики ВСУ ограбили местного жителя, спасавшего от потопа свое имущество. Мужчина рассказал, что военнослужащие ВСУ отняли у него все сбережения в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.
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Херсонская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)ЭвакуацияПроисшествияНацполиция УкраиныХерсон
 
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