https://crimea.ria.ru/20230609/v-khersone-vooruzhennye-boeviki-vsu-otobrali-sberezheniya-mestnogo-zhitelya-1129281142.html

В Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителя

В Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителя - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителя

В Херсоне вооруженные украинские боевики ограбили местного жителя, который пытался спасти свое утопающее имущество. Как сообщают экстренные службы региона,... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T11:02

2023-06-09T11:02

2023-06-09T11:07

херсон

происшествия

украина

общество

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне вооруженные украинские боевики ограбили местного жителя, который пытался спасти свое утопающее имущество. Как сообщают экстренные службы региона, мародеры скрылись на лодке, загруженной бытовой техникой других ограбленных горожан.Заявление от гражданина Украины поступило в Национальную полицию Украины 8 июня. Мужчина сообщил, что его ограбили военнослужащие ВСУ, в тот момент, когда он, передвигаясь на самодельном плавсредстве, надеялся спасти свое имущество в районе подтопления.По его словам, в лодке также находилось много различной бытовой техники, которую, по всей видимости, неизвестные украли у местных жителей. Лишился денег, мужчина решил вернуться, чтобы больше не рисковать.Украинские боевики регулярно мародерствовуют в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Сутками ранее военные ВСУ в Херсоне вынесли из квартиры мирной жительницы бытовую технику на 150 тыс. гривен. В мае у мирной жительницы в Херсоне украли все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области.Читайте также на РИА Новости Крым:Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомБоевики ВСУ бежали после теракта на ГЭС и подорвались на своей мине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, происшествия, украина, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)