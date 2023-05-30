https://crimea.ria.ru/20230530/skrutili-i-uvezli-vsu-prodolzhayut-pokhischat-muzhchin-na-zanyatykh-territoriyakh-1129069873.html

Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях

Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях

На оккупированной ВСУ и подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области продолжаются похищения мужчин среднего возраста. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T11:05

2023-05-30T11:05

2023-05-30T11:05

херсон

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:433:2730:1969_1920x0_80_0_0_95d8f27883cd90d9ad84fa82783571ce.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. На оккупированной ВСУ и подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области продолжаются похищения мужчин среднего возраста. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции Украины, их приводят экстренные службы региона.Очередное похищение произошло накануне днем, 29 мая. О произошедшем силовикам сообщила супруга пострадавшего, Алена Сергеевна Л., проживающая в Херсоне на улице Платона.Женщина успела снять на видео тот момент, когда военные затаскивали мужа в машину. В тот же день она обратилась за помощью к правоохранителям.В экстренных службах региона обращают внимание жителей на то, что принудительная мобилизация в Херсоне не прекращается, и призывают людей быть готовыми к нападениям ВСУ.Боевики ВСУ уже открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом. Свидетели происходящего сообщают, что военные нападают на мирных жителей и, скручивая им руки, волокут к автомобилям. Один из таких случаев произошел в Херсоне на улице Вишневой утром 10 мая. Также херсонские силовики сообщают, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей и мародерят в пустующих квартирах. Так, на днях боевики ВСУ угнали машину у жителя Херсона, а у местной жительницы, которая запустила их в свою квартиру, украли все сбережения. Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина "Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом

херсон

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, новости