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Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях
Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях
На оккупированной ВСУ и подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области продолжаются похищения мужчин среднего возраста. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T11:05
2023-05-30T11:05
херсон
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. На оккупированной ВСУ и подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области продолжаются похищения мужчин среднего возраста. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции Украины, их приводят экстренные службы региона.Очередное похищение произошло накануне днем, 29 мая. О произошедшем силовикам сообщила супруга пострадавшего, Алена Сергеевна Л., проживающая в Херсоне на улице Платона.Женщина успела снять на видео тот момент, когда военные затаскивали мужа в машину. В тот же день она обратилась за помощью к правоохранителям.В экстренных службах региона обращают внимание жителей на то, что принудительная мобилизация в Херсоне не прекращается, и призывают людей быть готовыми к нападениям ВСУ.Боевики ВСУ уже открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом. Свидетели происходящего сообщают, что военные нападают на мирных жителей и, скручивая им руки, волокут к автомобилям. Один из таких случаев произошел в Херсоне на улице Вишневой утром 10 мая. Также херсонские силовики сообщают, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей и мародерят в пустующих квартирах. Так, на днях боевики ВСУ угнали машину у жителя Херсона, а у местной жительницы, которая запустила их в свою квартиру, украли все сбережения. Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина "Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
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херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, новости
Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях

В оккупированной ВСУ правобережной Херсонщине продолжаются похищения мужчин ВСУ

11:05 30.05.2023
 
© РИА Новости КрымСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. На оккупированной ВСУ и подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области продолжаются похищения мужчин среднего возраста. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции Украины, их приводят экстренные службы региона.
Очередное похищение произошло накануне днем, 29 мая. О произошедшем силовикам сообщила супруга пострадавшего, Алена Сергеевна Л., проживающая в Херсоне на улице Платона.

"В Национальную полицию Украины поступило заявление от гражданки, в котором она просит принять меры к поиску ее супруга Петра Андреевича Л., 1977 г.р., который 29 мая был насильно затащен в "Газель" белого цвета без объяснения причин лицами в военной форме, после чего был увезен в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Женщина успела снять на видео тот момент, когда военные затаскивали мужа в машину. В тот же день она обратилась за помощью к правоохранителям.
В экстренных службах региона обращают внимание жителей на то, что принудительная мобилизация в Херсоне не прекращается, и призывают людей быть готовыми к нападениям ВСУ.
"Боевики ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают насильно увозить мужчин, выполняя приказ преступного киевского режима. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – говорится в сообщении.
Боевики ВСУ уже открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом. Свидетели происходящего сообщают, что военные нападают на мирных жителей и, скручивая им руки, волокут к автомобилям. Один из таких случаев произошел в Херсоне на улице Вишневой утром 10 мая.
Также херсонские силовики сообщают, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей и мародерят в пустующих квартирах. Так, на днях боевики ВСУ угнали машину у жителя Херсона, а у местной жительницы, которая запустила их в свою квартиру, украли все сбережения.
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ХерсонВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаНовости
 
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