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Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона
Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обворовывать мирное население Херсона. На этот раз боевики угнали автомобиль "ГАЗель" у жителя Херсона... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T11:02
2023-05-29T13:17
херсон
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обворовывать мирное население Херсона. На этот раз боевики угнали автомобиль "ГАЗель" у жителя Херсона под предлогом "перевозки раненых бойцов". Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.По словам собеседника агентства, к жителю Херсона Николаю Андреевичу, находившемуся возле дома, подошли трое неизвестных в военной форме и потребовали срочно предоставить его автомобиль "ГАЗель" 2007 года выпуска на полчаса для перевозки раненых. Боевики оставили номер мобильного телефона для связи.Через час хозяин авто позвонил по этому номеру, но ему никто не ответил. Инцидент попал на видеорегистратор припаркованной рядом машины.Николай Андреевич подал в Нацполицию заявление об угоне.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства и отъема имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. Так, на прошлой неделе двое людей в военной форме похитили у местной жительницы все ее сбережения – 150 тысяч гривен.В начале мая у одного из жителей угнали катер с прицепом и внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Также 9 мая боевики угнали Mercedes Benz Sprinter из гаражного кооператива.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине.Читайте также на РИА Новости Крым:80 снарядов: Херсонская область вновь под ударом ВСУ"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомПойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр
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РИА Новости Крым
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херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона

Боевики ВСУ угнали у жителя Херсона "ГАЗель" под предлогом перевозки раненых

11:02 29.05.2023 (обновлено: 13:17 29.05.2023)
 
© ANDREY BORODULINВид на Херсон. Фото AFP
Вид на Херсон. Фото AFP
© ANDREY BORODULIN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обворовывать мирное население Херсона. На этот раз боевики угнали автомобиль "ГАЗель" у жителя Херсона под предлогом "перевозки раненых бойцов". Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, к жителю Херсона Николаю Андреевичу, находившемуся возле дома, подошли трое неизвестных в военной форме и потребовали срочно предоставить его автомобиль "ГАЗель" 2007 года выпуска на полчаса для перевозки раненых. Боевики оставили номер мобильного телефона для связи.
Через час хозяин авто позвонил по этому номеру, но ему никто не ответил. Инцидент попал на видеорегистратор припаркованной рядом машины.
Николай Андреевич подал в Нацполицию заявление об угоне.
"Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают обворовывать мирное население Херсона. Будьте бдительны и осторожны, предупредите своих родных и близких", – предупреждают экстренные службы региона.
СМИ регулярно сообщают о случаях воровства и отъема имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. Так, на прошлой неделе двое людей в военной форме похитили у местной жительницы все ее сбережения – 150 тысяч гривен.
В начале мая у одного из жителей угнали катер с прицепом и внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Также 9 мая боевики угнали Mercedes Benz Sprinter из гаражного кооператива.
Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине.
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ХерсонВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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