https://crimea.ria.ru/20230529/boeviki-vsu-ugnali-gazel-u-zhitelya-khersona-1129037797.html

Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона

Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Боевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя Херсона

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обворовывать мирное население Херсона. На этот раз боевики угнали автомобиль "ГАЗель" у жителя Херсона... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T11:02

2023-05-29T11:02

2023-05-29T13:17

херсон

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обворовывать мирное население Херсона. На этот раз боевики угнали автомобиль "ГАЗель" у жителя Херсона под предлогом "перевозки раненых бойцов". Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.По словам собеседника агентства, к жителю Херсона Николаю Андреевичу, находившемуся возле дома, подошли трое неизвестных в военной форме и потребовали срочно предоставить его автомобиль "ГАЗель" 2007 года выпуска на полчаса для перевозки раненых. Боевики оставили номер мобильного телефона для связи.Через час хозяин авто позвонил по этому номеру, но ему никто не ответил. Инцидент попал на видеорегистратор припаркованной рядом машины.Николай Андреевич подал в Нацполицию заявление об угоне.СМИ регулярно сообщают о случаях воровства и отъема имущества у жителей Херсона и правобережной части области боевиками ВСУ. Так, на прошлой неделе двое людей в военной форме похитили у местной жительницы все ее сбережения – 150 тысяч гривен.В начале мая у одного из жителей угнали катер с прицепом и внедорожник Toyota Land Cruiser 100. Также 9 мая боевики угнали Mercedes Benz Sprinter из гаражного кооператива.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине.Читайте также на РИА Новости Крым:80 снарядов: Херсонская область вновь под ударом ВСУ"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомПойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр

херсон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости