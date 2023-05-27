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80 снарядов: Херсонская область вновь под ударом ВСУ
80 снарядов: Херсонская область вновь под ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2023
80 снарядов: Херсонская область вновь под ударом ВСУ
ВСУ за минувшие сутки выпустили 80 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись восемь населенных... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T12:55
2023-05-27T12:55
2023-05-27T14:30
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
происшествия
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили 80 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона."В течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Песчановка семь снарядов, Саги - 19 снарядов, Кардашинка - девять снарядов, Голая Пристань – шесть, Днепряны – семь, Корсунка – шесть. Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, выпустив в общей сложности 26 снарядов", - сообщили в экстренных службах.В настоящее время экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.Точными ударами российской артиллерии в районе Дарьевки уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и пять украинских боевиков. Кроме того, накануне артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ в населенном пункте Береговое.Накануне российские артиллеристы уничтожили в Херсонской области десять украинских боевиков и две самоходные артиллерийские установки ВСУ. Всего в зоне спецоперации ВС России за сутки уничтожили около 450 украинских боевиков и около 40 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонщине разбиты "Гвоздика" и "Акация" ВСУ с экипажем и боекомплектомПочти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, происшествия, новые регионы россии, украина
80 снарядов: Херсонская область вновь под ударом ВСУ
ВСУ выпустили по Херсонской области 80 снарядов из ствольной артиллерии
12:55 27.05.2023 (обновлено: 14:30 27.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили 80 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Песчановка семь снарядов, Саги - 19 снарядов, Кардашинка - девять снарядов, Голая Пристань – шесть, Днепряны – семь, Корсунка – шесть. Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, выпустив в общей сложности 26 снарядов", - сообщили в экстренных службах.
В настоящее время экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.
Точными ударами российской артиллерии в районе Дарьевки уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и пять украинских боевиков. Кроме того, накануне артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ в населенном пункте Береговое.
"В результате артиллерийского удара уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести", - уточнили в экстренных службах
.
Накануне российские артиллеристы уничтожили в Херсонской области десять украинских боевиков и две самоходные артиллерийские установки ВСУ. Всего в зоне спецоперации ВС России за сутки уничтожили около 450 украинских боевиков и около 40 единиц военной техники.
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