https://crimea.ria.ru/20250115/proekt-o-periode-okhlazhdeniya-po-kreditam-prinyat-v-pervom-chtenii-1143366580.html

Проект о "периоде охлаждения" по кредитам принят в первом чтении

Проект о "периоде охлаждения" по кредитам принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Проект о "периоде охлаждения" по кредитам принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемом "периоде охлаждения" при выдаче кредитов населению, призванный обезопасить россиян от мошенников... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T14:13

2025-01-15T14:13

2025-01-15T14:13

россия

государственная дума рф

вячеслав володин

мошенничество

закон и право

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_8f804adde2bbafd025f01649a4d7d0a1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемом "периоде охлаждения" при выдаче кредитов населению, призванный обезопасить россиян от мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платежеспособность, пояснил Володин.Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за "период охлаждения" у граждан появится возможность отказаться от получения заемных средств.Также законопроектом вводится ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.По словам спикера Госдумы, завершить рассмотрение законопроекта планируется до конца января.По данным Банка России, за прошлый год порядка половины заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Сумма хищений увеличилась в 2,6 раза. В целом граждане РФ за прошлый год потеряли из-за действий мошенников 168 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянГруппа мошенников в Крыму провернула аферы с автостраховками на 5 млнЮрист перечислил распространенные схемы мошенничества в страховании

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, вячеслав володин, мошенничество, закон и право, новости, общество