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Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян
Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян
Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников поликлиник и предлагают "оформить кешбэк за медицинские услуги" в коммерческих медорганизациях. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T08:27
2024-09-11T08:27
2024-09-11T08:27
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
общество
цифровая безопасность
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников поликлиник и предлагают "оформить кешбэк за медицинские услуги" в коммерческих медорганизациях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Минздрав не имеет никаких специальных приложений, подчеркивают правоохранители. Все цифровые сервисы доступны на Едином портале Госуслуг. Россиян в очередной раз призывают к бдительности.В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщали ранее в Мининформ республики. От имени сотрудников медицинских страховых компаний мошенники просят сообщить цифровой код, который поступит в SMS-сообщении, предлагают пройти по ссылке или скачать специальное приложение.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенниковПенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенниковЗаработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, общество, цифровая безопасность, здравоохранение в россии, новости
Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян
Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников поликлиник и предлагают оформить кешбэк