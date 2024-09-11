https://crimea.ria.ru/20240911/keshbek-za-meduslugi---aferisty-pridumali-esche-odin-sposob-obmana-rossiyan-1140268129.html

Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян

Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян

Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников поликлиник и предлагают "оформить кешбэк за медицинские услуги" в коммерческих медорганизациях. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T08:27

2024-09-11T08:27

2024-09-11T08:27

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

общество

цифровая безопасность

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников поликлиник и предлагают "оформить кешбэк за медицинские услуги" в коммерческих медорганизациях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Минздрав не имеет никаких специальных приложений, подчеркивают правоохранители. Все цифровые сервисы доступны на Едином портале Госуслуг. Россиян в очередной раз призывают к бдительности.В Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщали ранее в Мининформ республики. От имени сотрудников медицинских страховых компаний мошенники просят сообщить цифровой код, который поступит в SMS-сообщении, предлагают пройти по ссылке или скачать специальное приложение.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенниковПенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенниковЗаработал на "желании" работать: задержан житель Керчи

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, общество, цифровая безопасность, здравоохранение в россии, новости