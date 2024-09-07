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Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи

Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи

Житель Керчи подозревается в присвоении крупной суммы денег, которую он получил от потенциальных работодателей в качестве предоплаты. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T11:32

2024-09-07T11:32

2024-09-07T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Житель Керчи подозревается в присвоении крупной суммы денег, которую он получил от потенциальных работодателей в качестве предоплаты. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации полиции, злоумышленник размещал на одном из популярных сайтов объявлений в сети Интернет фиктивные объявления о желании трудоустроится.Следствию удалось установить причастность подозреваемого к трем аналогичным эпизодам в отношении жителей Керчи, Санкт-Петербурга и Волгограда. Общая сумма ущерба составила более 210 тысяч рублей.Задержан подозреваемый был оперативниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Керчь. 35-летний мужчина оказался неоднократно судим ранее.Следственным отделом Управления МВД России по городу Керчи возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". Если суд признает мужчину виновным, то ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяцПохитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничествоПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, мвд по республике крым, мошенничество, работа, происшествия