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Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
Житель Керчи подозревается в присвоении крупной суммы денег, которую он получил от потенциальных работодателей в качестве предоплаты. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T11:32
2024-09-07T11:32
2024-09-07T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Житель Керчи подозревается в присвоении крупной суммы денег, которую он получил от потенциальных работодателей в качестве предоплаты. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.По информации полиции, злоумышленник размещал на одном из популярных сайтов объявлений в сети Интернет фиктивные объявления о желании трудоустроится.Следствию удалось установить причастность подозреваемого к трем аналогичным эпизодам в отношении жителей Керчи, Санкт-Петербурга и Волгограда. Общая сумма ущерба составила более 210 тысяч рублей.Задержан подозреваемый был оперативниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Керчь. 35-летний мужчина оказался неоднократно судим ранее.Следственным отделом Управления МВД России по городу Керчи возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". Если суд признает мужчину виновным, то ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяцПохитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничествоПомог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, керчь, мвд по республике крым, мошенничество, работа, происшествия
Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
Житель Керчи подозревается в присвоении предоплаты в 210 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Житель Керчи подозревается в присвоении крупной суммы денег, которую он получил от потенциальных работодателей в качестве предоплаты. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
По информации полиции, злоумышленник размещал на одном из популярных сайтов объявлений в сети Интернет фиктивные объявления о желании трудоустроится.
"Когда на объявление откликались работодатели, мужчина входил в доверие, заверяя, что является квалифицированным специалистом и просил предоплату, либо компенсацию за проезд до места назначения", - сообщают в МВД Крыма.
Следствию удалось установить причастность подозреваемого к трем аналогичным эпизодам в отношении жителей Керчи, Санкт-Петербурга и Волгограда. Общая сумма ущерба составила более 210 тысяч рублей.
Задержан подозреваемый был оперативниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Керчь. 35-летний мужчина оказался неоднократно судим ранее.
Следственным отделом Управления МВД России по городу Керчи возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". Если суд признает мужчину виновным, то ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
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