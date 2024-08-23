Рейтинг@Mail.ru
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240823/pomog-skachat-prilozhenie-banka-i-ukral-500-tysyach-zaderzhan-podozrevaemyy-1139828228.html
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T21:21
2024-08-23T21:21
происшествия
крым
новости крыма
мошенничество
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199759_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_666b01aede6176dc928900441b625318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым."В июне 2022 года в МО МВД России "Сакский" обратилась жительница соседнего южного региона России с заявлением, что с ее банковского счета похищены более 500 тысяч рублей. В мае 2022 года она находилась в Сакском районе вместе с сыном, который работал в одном из местных заведений", - говорится в сообщении.По информации МВД по РК, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако полицейские продолжали искать подозреваемого."Им оказался 40-летний житель Краснодарского края. В тот период он работал с сыном заявительницы, который попросил его установить на мобильный телефон матери онлайн-приложение банка", - уточняют в полиции.Таким образом мужчина узнал, что на счету у женщины находится крупная сумма денег. Заметив, что сын заявительницы отвлекся, подозреваемый перевел с ее счета на свой более 500 тысяч рублей.По данному факту следственным отделом МО МВД России "Сакский" возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему может грозить до 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Сейчас злоумышленник находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиПодросток в Крыму украл 150 тысяч у отца на одежду и обувьУкрал деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c4d53be7734171249d9469fa7d10739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый

В Крыму мужчина помог знакомой с установкой приложения банка и похитил с него 500 тысяч

21:21 23.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкТелефоны
Телефоны - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
"В июне 2022 года в МО МВД России "Сакский" обратилась жительница соседнего южного региона России с заявлением, что с ее банковского счета похищены более 500 тысяч рублей. В мае 2022 года она находилась в Сакском районе вместе с сыном, который работал в одном из местных заведений", - говорится в сообщении.
По информации МВД по РК, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако полицейские продолжали искать подозреваемого.
"Им оказался 40-летний житель Краснодарского края. В тот период он работал с сыном заявительницы, который попросил его установить на мобильный телефон матери онлайн-приложение банка", - уточняют в полиции.
Таким образом мужчина узнал, что на счету у женщины находится крупная сумма денег. Заметив, что сын заявительницы отвлекся, подозреваемый перевел с ее счета на свой более 500 тысяч рублей.
"Мужчина признал свою вину и сообщил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. Ущерб не возмещен", - отмечают в полиции.
По данному факту следственным отделом МО МВД России "Сакский" возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему может грозить до 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
Подросток в Крыму украл 150 тысяч у отца на одежду и обувь
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
 
ПроисшествияКрымНовости КрымаМошенничествоМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:21Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
20:48В Ростовской области огонь перекинулся с горящего камыша на жилые дома
20:41Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
20:15Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты
19:45В центре Симферополя ограничат движение на трое суток
19:19В Крыму в выходные будет жарко и солнечно
19:05В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19
18:46Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
18:14Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
18:01После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие
17:52На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико
17:47Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО
17:21Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
17:16Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта
17:08Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд
16:51ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю
16:12Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины
15:54Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии
15:5329 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
15:36ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
Лента новостейМолния