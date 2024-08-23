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Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T21:21
2024-08-23T21:21
2024-08-23T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым."В июне 2022 года в МО МВД России "Сакский" обратилась жительница соседнего южного региона России с заявлением, что с ее банковского счета похищены более 500 тысяч рублей. В мае 2022 года она находилась в Сакском районе вместе с сыном, который работал в одном из местных заведений", - говорится в сообщении.По информации МВД по РК, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако полицейские продолжали искать подозреваемого."Им оказался 40-летний житель Краснодарского края. В тот период он работал с сыном заявительницы, который попросил его установить на мобильный телефон матери онлайн-приложение банка", - уточняют в полиции.Таким образом мужчина узнал, что на счету у женщины находится крупная сумма денег. Заметив, что сын заявительницы отвлекся, подозреваемый перевел с ее счета на свой более 500 тысяч рублей.По данному факту следственным отделом МО МВД России "Сакский" возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему может грозить до 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Сейчас злоумышленник находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиПодросток в Крыму украл 150 тысяч у отца на одежду и обувьУкрал деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым
Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый
В Крыму мужчина помог знакомой с установкой приложения банка и похитил с него 500 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым.
"В июне 2022 года в МО МВД России "Сакский" обратилась жительница соседнего южного региона России с заявлением, что с ее банковского счета похищены более 500 тысяч рублей. В мае 2022 года она находилась в Сакском районе вместе с сыном, который работал в одном из местных заведений", - говорится в сообщении.
По информации МВД по РК, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако полицейские продолжали искать подозреваемого.
"Им оказался 40-летний житель Краснодарского края. В тот период он работал с сыном заявительницы, который попросил его установить на мобильный телефон матери онлайн-приложение банка", - уточняют в полиции.
Таким образом мужчина узнал, что на счету у женщины находится крупная сумма денег. Заметив, что сын заявительницы отвлекся, подозреваемый перевел с ее счета на свой более 500 тысяч рублей.
"Мужчина признал свою вину и сообщил, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды. Ущерб не возмещен", - отмечают в полиции.
По данному факту следственным отделом МО МВД России "Сакский" возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему может грозить до 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
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