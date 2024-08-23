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Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый

Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемый

В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T21:21

2024-08-23T21:21

2024-08-23T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В городе Саки у женщины похитили с банковского счета крупную сумму денег, подозреваемый задержан. Об этом сообщает МВД по Республике Крым."В июне 2022 года в МО МВД России "Сакский" обратилась жительница соседнего южного региона России с заявлением, что с ее банковского счета похищены более 500 тысяч рублей. В мае 2022 года она находилась в Сакском районе вместе с сыном, который работал в одном из местных заведений", - говорится в сообщении.По информации МВД по РК, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако полицейские продолжали искать подозреваемого."Им оказался 40-летний житель Краснодарского края. В тот период он работал с сыном заявительницы, который попросил его установить на мобильный телефон матери онлайн-приложение банка", - уточняют в полиции.Таким образом мужчина узнал, что на счету у женщины находится крупная сумма денег. Заметив, что сын заявительницы отвлекся, подозреваемый перевел с ее счета на свой более 500 тысяч рублей.По данному факту следственным отделом МО МВД России "Сакский" возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему может грозить до 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. Сейчас злоумышленник находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиПодросток в Крыму украл 150 тысяч у отца на одежду и обувьУкрал деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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