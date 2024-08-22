https://crimea.ria.ru/20240822/ukral-dengi-u-pensionera-v-dzhankoyskom-rayone-moshenniku-dali-dva-goda-1139796554.html
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
В Джанкойском районе мошенник похитил у пожилого мужчины порядка 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T12:52
2024-08-22T12:52
2024-08-22T12:54
джанкойский район
прокуратура республики крым
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деньги
пенсия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе мошенник похитил у пожилого мужчины порядка 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.По данным прокуратуры, осужденный убедил потерпевшего в том, что поможет решить вопрос об увеличении пенсии, сказав, что у него есть знакомые в Пенсионном фонде.Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Крыму осудили курьера мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы совершили ДТП и в связи с этим необходимо возместить причиненный ущерб, передав определенную сумму денег.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенниковПохитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенниковОбокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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джанкойский район, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, деньги, пенсия, мошенничество
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
В Джанкойском районе Крыма мошеннику дали два года за кражу денег у пожилого мужчины
12:52 22.08.2024 (обновлено: 12:54 22.08.2024)