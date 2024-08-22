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Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
В Джанкойском районе мошенник похитил у пожилого мужчины порядка 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T12:52
2024-08-22T12:54
джанкойский район
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
деньги
пенсия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе мошенник похитил у пожилого мужчины порядка 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.По данным прокуратуры, осужденный убедил потерпевшего в том, что поможет решить вопрос об увеличении пенсии, сказав, что у него есть знакомые в Пенсионном фонде.Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Крыму осудили курьера мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы совершили ДТП и в связи с этим необходимо возместить причиненный ущерб, передав определенную сумму денег.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенниковПохитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенниковОбокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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джанкойский район, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, деньги, пенсия, мошенничество
Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года

В Джанкойском районе Крыма мошеннику дали два года за кражу денег у пожилого мужчины

12:52 22.08.2024 (обновлено: 12:54 22.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе мошенник похитил у пожилого мужчины порядка 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
По данным прокуратуры, осужденный убедил потерпевшего в том, что поможет решить вопрос об увеличении пенсии, сказав, что у него есть знакомые в Пенсионном фонде.

"Не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, осужденный получил от потерпевшего денежные средства в порядке 600 тысяч рублей якобы для последующей передачи должностным лицам пенсионного органа, в действительности же мужчина присвоил полученные деньги", – говорится в сообщении.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Крыму осудили курьера мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы совершили ДТП и в связи с этим необходимо возместить причиненный ущерб, передав определенную сумму денег.
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Джанкойский районПрокуратура Республики КрымПроисшествияНовости КрымаДеньгиПенсияМошенничество
 
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