https://crimea.ria.ru/20240819/pensionery-v-krymu-lishilis-17-mln-rubley-osuzhden-kurer-moshennikov-1139702568.html

Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников

Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников

В Крыму осужден курьер мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T10:32

2024-08-19T10:32

2024-08-19T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму осужден курьер мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура."В Кировском районе вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пожилых людей более 1,7 млн рублей. Судом установлено, что мужчина входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.По информации следствия, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы совершили дорожно-транспортные происшествия. В связи с этим необходимо возместить причиненный ущерб, передав определенную сумму денег.Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда, которые был причинен преступлением.Ранее МВД России сообщило, что в Крыму сотрудники задержали пятерых курьеров мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу, которая обманом забрала у двух пенсионерок миллион рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенниковОбокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамСовершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мошенничество, правосудие, закон и право, прокуратура республики крым