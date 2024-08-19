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Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников
Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников
В Крыму осужден курьер мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T10:32
2024-08-19T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму осужден курьер мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура."В Кировском районе вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пожилых людей более 1,7 млн рублей. Судом установлено, что мужчина входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.По информации следствия, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы совершили дорожно-транспортные происшествия. В связи с этим необходимо возместить причиненный ущерб, передав определенную сумму денег.Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда, которые был причинен преступлением.Ранее МВД России сообщило, что в Крыму сотрудники задержали пятерых курьеров мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу, которая обманом забрала у двух пенсионерок миллион рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Похитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенниковОбокрали пенсионерок: подростки в Алуште задержаны за помощь мошенникамСовершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, мошенничество, правосудие, закон и право, прокуратура республики крым
Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников

В Крыму курьер мошенников похитил у пенсионеров почти 2 млн рублей

10:32 19.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму осужден курьер мошенников, которые похитили у пенсионеров почти два миллиона рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
"В Кировском районе вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пожилых людей более 1,7 млн рублей. Судом установлено, что мужчина входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники якобы совершили дорожно-транспортные происшествия. В связи с этим необходимо возместить причиненный ущерб, передав определенную сумму денег.
"Обвиняемый встречался с пенсионерами, которые передавали ему свои сбережения. Размер похищенных у четырех граждан денежных средств составил более 1,7 млн рублей", - уточняют в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда, которые был причинен преступлением.
Ранее МВД России сообщило, что в Крыму сотрудники задержали пятерых курьеров мошенников, в том числе 14-летнюю школьницу, которая обманом забрала у двух пенсионерок миллион рублей.
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