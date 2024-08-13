https://crimea.ria.ru/20240813/larisa-dolina-stala-zhertvoy-moshennikov-iz-ukrainy-1139568641.html

Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников

Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников

Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T16:22

2024-08-13T16:22

2024-08-13T16:23

общество

мошенничество

происшествия

новости

россия

лариса долина

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.По предварительным данным следствия, обманувшие артистку мошенники находятся на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети известной певицы.Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.Ранее в Севастополе была раскрыта группа мошенников, которая на протяжении двух месяцев "обрабатывала" жертву. Пострадавший лишился жилья, набрал кредитов и только после этого понял, что стал жертвой аферистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистамЗагружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенниковМошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мошенничество, происшествия, новости, россия, лариса долина