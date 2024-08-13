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Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T16:22
2024-08-13T16:22
2024-08-13T16:23
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мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.По предварительным данным следствия, обманувшие артистку мошенники находятся на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети известной певицы.Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.Ранее в Севастополе была раскрыта группа мошенников, которая на протяжении двух месяцев "обрабатывала" жертву. Пострадавший лишился жилья, набрал кредитов и только после этого понял, что стал жертвой аферистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистамЗагружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенниковМошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа
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общество, мошенничество, происшествия, новости, россия, лариса долина
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
Звезда российской эстрады Лариса Долина стала жертвой мошенников из Украины
16:22 13.08.2024 (обновлено: 16:23 13.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.
"В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", - сказала она в видеообращении.
По предварительным данным следствия, обманувшие артистку мошенники находятся на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети известной певицы.
"Они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу", - заявили Лариса Долина.
Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.
Ранее в Севастополе была раскрыта группа мошенников, которая на протяжении двух месяцев "обрабатывала" жертву. Пострадавший лишился жилья, набрал кредитов и только после этого понял, что стал жертвой аферистов.
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