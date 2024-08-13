Рейтинг@Mail.ru
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240813/larisa-dolina-stala-zhertvoy-moshennikov-iz-ukrainy-1139568641.html
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T16:22
2024-08-13T16:23
общество
мошенничество
происшествия
новости
россия
лариса долина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568521_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_2255b02b7b5589dcb335a4b642b2bf64.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.По предварительным данным следствия, обманувшие артистку мошенники находятся на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети известной певицы.Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.Ранее в Севастополе была раскрыта группа мошенников, которая на протяжении двух месяцев "обрабатывала" жертву. Пострадавший лишился жилья, набрал кредитов и только после этого понял, что стал жертвой аферистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистамЗагружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенниковМошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568521_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_d539e40d712c7bc3e1fef9039637dc7d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мошенничество, происшествия, новости, россия, лариса долина
Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников

Звезда российской эстрады Лариса Долина стала жертвой мошенников из Украины

16:22 13.08.2024 (обновлено: 16:23 13.08.2024)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. В своем Telegram-канале она рассказала, что на ее квартиру в Москве на данный момент наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело.

"В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", - сказала она в видеообращении.

По предварительным данным следствия, обманувшие артистку мошенники находятся на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети известной певицы.
"Они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу", - заявили Лариса Долина.
Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.
Ранее в Севастополе была раскрыта группа мошенников, которая на протяжении двух месяцев "обрабатывала" жертву. Пострадавший лишился жилья, набрал кредитов и только после этого понял, что стал жертвой аферистов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
Загружают нотариальную доверенность на Госуслугах: новая схема мошенников
Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа
 
ОбществоМошенничествоПроисшествияНовостиРоссияЛариса Долина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения
17:07Под Алуштой горит лес
17:06В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%
16:57Масштабная авария в Евпатории – без света больше 30 улиц
16:22Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
16:09Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
15:44В Курской области усилили медицинскую службу
15:36Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
15:27Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
15:14Путин назвал условие для мира в Палестине
14:50Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
14:46Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
14:37Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
14:17Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России
14:13ВС РФ сминают врага на всех фронтах – уничтожены еще 1835 боевиков
14:02ВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненых
13:50Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
13:30Переселенцев из Курской области разместят на Азовском побережье
13:18Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области
13:07В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи
Лента новостейМолния