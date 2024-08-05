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Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа

Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Мошенник с Кубани забрал у пенсионеров из Керчи 800 тысяч за два часа

Четыре пенсионера из Керчи лишились 800 тысяч рублей, поверив мошенникам. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, задержан курьер, которому жертвы аферистов... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T19:48

2024-08-05T19:48

2024-08-05T19:48

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Четыре пенсионера из Керчи лишились 800 тысяч рублей, поверив мошенникам. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, задержан курьер, которому жертвы аферистов передавали свои сбережения.По данным силовиков, молодой человек орудовал с аферистами по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Жертвами мошенников стали пожилые керчане в возрасте от 65 до 85 лет, которые обратились в с заявлениями в полицию. К мошенническим действиям оказался причастен ранее не судимый 20-летний житель Краснодарского края. Его задержали в Новороссийске.Уголовные дела открыты по статье о мошенничестве. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводыПластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую картуПохитил у пенсионеров 2 млн: в Севастополе осужден курьер мошенников

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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