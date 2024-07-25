https://crimea.ria.ru/20240725/zamorozyat-navsegda-kak-zaschitit-ot-moshennikov-perevody-novyy-zakon-rf-1139121833.html

Заморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводы

Заморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводы - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Заморозят навсегда: как новый закон РФ защитит от мошенников переводы

Новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы от клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней. Об этом, а также о РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T15:01

2024-07-25T15:01

2024-07-25T15:02

новости

игорь серегин

банк

мошенничество

крым

новости крыма

центробанк рф

финансы

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110063/08/1100630891_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_fb5372a16b4fafc9991b35c120238e27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы от клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней. Об этом, а также о критериях, по которым останавливаются такие переводы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.С 25 июля в России вступает в силу закон, ужесточающий контроль банков за попытками мошеннических переводов денежных средств. В частности, финансовые организации будут останавливать переводы по новым признакам мошеннических операций и отключать доступ к дистанционному обслуживанию тем клиентам, которые выводят и обналичивают похищенные деньги, уточнили в ЦБР.Что самое главное в новом законеПо словам Серегина, многие популярные СМИ и Телеграм-каналы неверно трактуют новый закон, сообщая, что банки якобы с сегодняшнего дня начнут проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества.Самым же важным сегодня является то, что теперь платеж, который клиент не подтвердил в течение двух дней, останется "замороженным практически навсегда", подчеркнул он."Если раньше вы совершали платеж, он попадал на проверку, и банк до вас не дозванивался или вы не дозванивались в банк, то через двое суток этот платеж мог быть пропущен. Этим пользовались мошенники, совершали платежи от имени клиентов на какие-то счета. С сегодняшнего дня, если платеж остановлен и банк не может дозвониться до клиента, он будет заморожен и его невозможно будет выполнить до тех пор, пока банк не получит подтверждения. Если клиент находится вне зоны доступа сотовой сети или уехал куда-то, то попытка просто будет в сером статусе всегда", – пояснил эксперт.Основные критерии остановки платежейПо словам Серегина, как правило, банки стараются связаться с клиентом в течение первых двух суток после транзакции: такова рисковая политика. При этом критерии остановки платежей практически не изменились, ключевых – три.Первый – нахождение реквизитов получателя в так называемых черных списках ЦБ, так называемых фидах. По нему останавливать платежи будут большинство банков, сказал Серегин.Второй критерий – нахождение устройства в черном списке."Например, с конкретного смартфона совершались мошеннические операции и об этом знает МВД и Центробанк, то платежи с этого устройства дальше не пойдут. Именно поэтому мошенники часто меняют устройства, они у них практически одноразовые", – прокомментировал Серегин.Третий критерий – несоответствие характера платежей."То есть устройство нормальное, получатель нормальный, но платеж совершается, например, в час ночи из Крыма в Ханты-Мансийск со счета 80-летней пенсионерки. Это странно, нетипично, и это мы тормозим", – пояснил эксперт.Черные списки: кто туда попадает и как из них выйтиСерегин отметил, что в черные списки могут попадать люди, которых мошенники "подставляют". Разобраться с проблемой помогут в банке.В черный список иногда попадают не только физлица, но и крупные юридические компании. Также оказаться там могут номера телефонов известных личностей, "если их хотят подставить", и номера ИНН и счетов организаций, которые отвечают за транспортные перевозки", добавил Серегин.По его словам, существующие черные списки "достаточно чистые, и там практически нет случайных людей". Кроме черного списка Центробанка, существуют отдельные черные списки МВД, которые тоже интегрированы в систему ЦБР. "Из них вылезти будет сложнее, но можно, когда люди попадают туда случайно из-за того, что их намеренно делают соучастниками уголовных преступлений", – добавил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля Высокий спрос на сберегательные продукты сохраняется в КрымуЗа маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, игорь серегин, банк, мошенничество, крым, новости крыма, центробанк рф, финансы, закон и право