Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240717/putin-anonsiroval-polnomasshtabnoe-vnedrenie-tsifrovogo-rublya-1138932419.html
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля. Об этом он сказал в среду на совещании по... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:15
2024-07-17T14:15
владимир путин (политик)
цифровой рубль
экономика
россия
бизнес
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138443841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f13ac3d7e282a85d9dbf77df1b102d21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля. Об этом он сказал в среду на совещании по экономическим вопросам.По его данным, в пилотном проекте по применению цифрового рубля принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершенно более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Особенность системы в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт лицевой счет, напомнил президент.Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). "Пилот" с реальными цифровыми рублями проводится Центробанком с 15 августа 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуБанк России представил логотип цифрового рубляЗачем России цифровой рубль – экономист
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1c/1138443841_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_ce5cd477c337c907b4b9802229a979a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), цифровой рубль, экономика, россия, бизнес, финансы, новости
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля

Путин: платформа цифрового рубля в рамках "пилота" показала свою работоспособность

14:15 17.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС
Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля. Об этом он сказал в среду на совещании по экономическим вопросам.
"Платформа цифрового рубля в рамках "пилота" показала свою работоспособность и функциональность. Теперь нужно сделать следующий шаг - перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и в сферу финансов", - заявил российский лидер.
По его данным, в пилотном проекте по применению цифрового рубля принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершенно более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Особенность системы в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт лицевой счет, напомнил президент.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). "Пилот" с реальными цифровыми рублями проводится Центробанком с 15 августа 2023 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 году
Банк России представил логотип цифрового рубля
Зачем России цифровой рубль – экономист
 
Владимир Путин (политик)Цифровой рубльЭкономикаРоссияБизнесФинансыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:3995 российских военных вернулись из украинского плена
14:29Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
14:21В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах
14:15Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
14:09Ситуация у Крымского моста к этому часу
14:02ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
13:54Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
13:36На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света
13:21Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно
13:12Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму
13:00Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
12:45Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
12:31В Новофедоровке и Феодосии нашли опасные аттракционы
11:48По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу
11:41Трое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в Крыму
11:35Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
11:27Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
11:19ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
11:08"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей
10:49Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
Лента новостейМолния