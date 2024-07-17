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Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля. Об этом он сказал в среду на совещании по... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:15
2024-07-17T14:15
2024-07-17T14:15
владимир путин (политик)
цифровой рубль
экономика
россия
бизнес
финансы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля. Об этом он сказал в среду на совещании по экономическим вопросам.По его данным, в пилотном проекте по применению цифрового рубля принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершенно более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Особенность системы в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт лицевой счет, напомнил президент.Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). "Пилот" с реальными цифровыми рублями проводится Центробанком с 15 августа 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуБанк России представил логотип цифрового рубляЗачем России цифровой рубль – экономист
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владимир путин (политик), цифровой рубль, экономика, россия, бизнес, финансы, новости
Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
Путин: платформа цифрового рубля в рамках "пилота" показала свою работоспособность
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля. Об этом он сказал в среду на совещании по экономическим вопросам.
"Платформа цифрового рубля в рамках "пилота" показала свою работоспособность и функциональность. Теперь нужно сделать следующий шаг - перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и в сферу финансов", - заявил российский лидер.
По его данным, в пилотном проекте по применению цифрового рубля принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершенно более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. Особенность системы в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт лицевой счет, напомнил президент.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). "Пилот" с реальными цифровыми рублями проводится Центробанком с 15 августа 2023 года.
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