https://crimea.ria.ru/20240716/vysokiy-spros-na-sberegatelnye-produkty-sokhranyaetsya-v-krymu-1138908433.html

Высокий спрос на сберегательные продукты сохраняется в Крыму

Высокий спрос на сберегательные продукты сохраняется в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Высокий спрос на сберегательные продукты сохраняется в Крыму

В первом полугодии 2024 года больше всего вкладов оформили жители Симферополя (более 30 тысяч депозитов) и Севастополя (более 26 тысяч депозитов), сообщает... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T16:37

2024-07-16T16:37

2024-07-16T16:37

рнкб (пао)

банк

банковские вклады

депозит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии 2024 года больше всего вкладов оформили жители Симферополя (более 30 тысяч депозитов) и Севастополя (более 26 тысяч депозитов), сообщает пресс-служба банка РНКБ.Две трети всех вкладов с начала года было открыто женщинами. Средний возраст, оформивших депозиты в течение шести месяцев, – 57 лет. Примечательно, что почти 80% депозитов в первом полугодии оформляли дистанционно без посещения офиса. По сравнению с 2023 годом средний чек вклада вырос на 5% и составил порядка 640 тысяч рублей, говорится в сообщении.Всего за указанный период пользователи открыли в банке более 118 тысяч вкладов на сумму более 74,5 миллиарда рублей. Это количество на 68% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – тогда в банке было открыто порядка 70 тысяч вкладов. В целом, портфель срочных депозитов с начала года вырос на 10,9% и достиг 109,9 миллиарда рублей.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, банковские вклады, депозит