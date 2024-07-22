https://crimea.ria.ru/20240722/za-matkapital-mozhno-postroit-dom--putin-podpisal-zakon-1139060343.html

За маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон

За маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 22.07.2024

За маткапитал можно построить дом – Путин подписал закон

Теперь материнский капитал можно тратить на строительство частных домов, соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. Документ размещен... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T22:24

2024-07-22T22:24

2024-07-22T22:25

владимир путин (политик)

россия

материнский капитал

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Теперь материнский капитал можно тратить на строительство частных домов, соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов в понедельник.Согласно документу маткапитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство. Уточняется, что в этом случае необходимо использовать эскроу (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств – ред.).Средства маткапитала (или их часть) могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юрлицо или индивидуальный предприниматель, которые занимаются строительством.Кроме того, закон предусматривает возврат средств маткапитала, если договор соответствующего счета прекращен.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать оставшуюся часть маткапитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На что можно потратить маткапитал: пять направленийСертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делатьОплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима

россия

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2024

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владимир путин (политик), россия, материнский капитал, закон и право, общество, жилье, новости