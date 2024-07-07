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На что можно потратить маткапитал: пять направлений - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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На что можно потратить маткапитал: пять направлений
На что можно потратить маткапитал: пять направлений - РИА Новости Крым, 07.07.2024
На что можно потратить маткапитал: пять направлений
Распорядиться средствами маткапитала можно в полном объеме либо по частям по пяти направлениям, среди которых самими популярными в Крыму являются улучшение... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T19:10
2024-07-07T19:10
материнский капитал
ирина карпенко
жилье в крыму
пособия и выплаты
общество
семья
госуслуги
мфц крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Распорядиться средствами маткапитала можно в полном объеме либо по частям по пяти направлениям, среди которых самими популярными в Крыму являются улучшение жилищных условий и получение ежемесячной выплаты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону Ирина Карпенко.Как потратить маткапиталПри этом материнский капитал можно также можно расходовать одновременно на несколько целей."Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на ребенка", – перечислила Карпенко.По ее словам, именно последнее направление, касающееся получения выплат на ребенка, является одним из самых популярных в Крыму."На данное направление у нас уже принято более 70 тысяч заявлений. Но не каждая семья имеет право на получение данных выплат. Во-первых, заявители – мама и ребенок – должны быть гражданами Российской Федерации. Во-вторых, выплата производится до достижения ребенком возраста трех лет", – уточнила Карпенко.Через три года, если мама решила продлить данную выплату, ей нужно это подтвердить соответствующим заявлением.Как уточнили в пресс-службе отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Крыму, прожиточный минимум на душу населения в Крыму составляет 14 989,00 рублей. Соответственно, двукратный размер – 29 978,00 рублей.Как подать заявление на распоряжение сертификатомЗаявление на распоряжение маткапиталом можно подать в электронном формате – через Единый портал "Госуслуги" или в любой клиентской службе отделения Социального фонда России (СФР) по региону, через представителя, а также по почте, через МФЦ, личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте СФР или кредитное учреждение, рассказали в пресс-службе профильного ведомства.Заявление о распоряжении рассматривается в течение 10 дней. При наличии оснований этот срок может быть приостановлен и продлен до 20 рабочих дней. При положительном решении деньги будут перечислены на выбранную цель по реквизитам, указанным в заявлении или договоре в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает программа материнского капитала в КрымуБолее 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 годаПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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материнский капитал, ирина карпенко, жилье в крыму, пособия и выплаты, общество, семья, госуслуги, мфц крыма
На что можно потратить маткапитал: пять направлений

Материнский капитал тратят чаще всего на улучшение жилищных условий и выплату пособий

19:10 07.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкСтроительство новых домов
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Распорядиться средствами маткапитала можно в полном объеме либо по частям по пяти направлениям, среди которых самими популярными в Крыму являются улучшение жилищных условий и получение ежемесячной выплаты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону Ирина Карпенко.

Как потратить маткапитал

При этом материнский капитал можно также можно расходовать одновременно на несколько целей.
"Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на ребенка", – перечислила Карпенко.
По ее словам, именно последнее направление, касающееся получения выплат на ребенка, является одним из самых популярных в Крыму.
"На данное направление у нас уже принято более 70 тысяч заявлений. Но не каждая семья имеет право на получение данных выплат. Во-первых, заявители – мама и ребенок – должны быть гражданами Российской Федерации. Во-вторых, выплата производится до достижения ребенком возраста трех лет", – уточнила Карпенко.
Через три года, если мама решила продлить данную выплату, ей нужно это подтвердить соответствующим заявлением.

"Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратный размер прожиточного минимума на душу населения, то такая семья имеет право на получение данной выплаты", – сказала специалист.

Как уточнили в пресс-службе отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Крыму, прожиточный минимум на душу населения в Крыму составляет 14 989,00 рублей. Соответственно, двукратный размер – 29 978,00 рублей.

Как подать заявление на распоряжение сертификатом

Заявление на распоряжение маткапиталом можно подать в электронном формате – через Единый портал "Госуслуги" или в любой клиентской службе отделения Социального фонда России (СФР) по региону, через представителя, а также по почте, через МФЦ, личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте СФР или кредитное учреждение, рассказали в пресс-службе профильного ведомства.
Заявление о распоряжении рассматривается в течение 10 дней. При наличии оснований этот срок может быть приостановлен и продлен до 20 рабочих дней. При положительном решении деньги будут перечислены на выбранную цель по реквизитам, указанным в заявлении или договоре в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева сообщила, что в Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам.
В апреле на официальном сайте Минтруда России появилась информация, что детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией, планируют выдавать сертификаты на материнский капитал.
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Материнский капиталИрина КарпенкоЖилье в КрымуПособия и выплатыОбществосемьяГосуслугиМФЦ Крыма
 
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