https://crimea.ria.ru/20240708/putin-predlozhil-razreshit-ispolzovat-chast-matkapitala-na-sbor-v-shkolu-1138684376.html

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу

Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать оставшуюся часть... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T16:04

2024-07-08T16:04

2024-07-08T16:08

владимир путин (политик)

материнский капитал

семья

дети

доходы

школа

образование в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0e/1138109360_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d0bf709c0ecb0a34ed823dbab89e4dcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать оставшуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей.Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапиталНа что можно потратить маткапитал: пять направленийКак работает программа материнского капитала в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), материнский капитал, семья, дети, доходы, школа, образование в россии, новости