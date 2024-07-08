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Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать оставшуюся часть... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T16:04
2024-07-08T16:04
2024-07-08T16:08
владимир путин (политик)
материнский капитал
семья
дети
доходы
школа
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать оставшуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей.Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапиталНа что можно потратить маткапитал: пять направленийКак работает программа материнского капитала в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), материнский капитал, семья, дети, доходы, школа, образование в россии, новости
Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
Путин предложил разрешить использовать оставшуюся часть маткапитала на сбор детей в школу
16:04 08.07.2024 (обновлено: 16:08 08.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать оставшуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу, в первое время сумма составит до 10 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
"Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все", – сказал Путин.
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также семья Республики Казахстан, 5-8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
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